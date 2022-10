丸井グループは10月28日より、大日本印刷が手がけるDNPクリエイター共創サービス「FUN'S PROJECT(ファンズプロジェクト)」とのコラボレーション企画として「FUN'S PROJECT エポスカード」の発行をスタートする。

クリエイター7人によるイラストがエポスカードに

「FUN'S PROJECT」とは、大日本印刷によるコンテンツ文化の発展とクリエイティブ業界への貢献を目的としたクリエイター共創サービスの総称。コンテンツの魅力を国内外のファンに向けて発信していくと同時に、コンテンツを創出するクリエイターやコンテンツホルダーとファンをつなぐ様々なサービスを展開している。

今回発行するカードのデザインには、選べる7種類が登場。エポスカードのために 7人のクリエイターによりそれぞれ描き下ろされたイラストとなっている。

申し込みは、マルイ・モディ店舗・エポスカード提携施設にくわえ、エポスカードのホームページでも受け付ける。すでにエポスカードを持っている場合には、1,000円でデザイン切替が可能。

さらに、新規入会・切替後3カ月以内に累計1万円以上の利用した人を対象に、「FUN'S PROJECT エポスカード」描き下ろしイラストを使用したアクリルブロック(非売品)のプレゼントも用意している。

また、同日から有楽町マルイを皮切りに、マルイ3施設にて展示会イベントも開催。クリエイター7人の描き下ろしイラストの展示、高精彩商品の受注会、エポスカード会員限定の抽選会などを予定している。

Art by あかもく(C)DNP

Art by U35(C)DNP

Art by Ogipote(C)DNP

Art by Kaoming(C)DNP

Art by hirotaka tanaka(C)DNP

Art by Tiv(C)DNP

Art by En Morikura(C)DNP