ジェーシービーは9月5日、ウォルト・ディズニー・ジャパンと提携して発行するディズニー★JCBカードのカードラインナップに、新デザイン「トイ・ストーリー」を追加。同カード発行を記念して、新規入会キャンペーンなどを実施している。

ディズニー★JCBカードは、ディズニーならではの魅力的な特典がいっぱいの会員専用プログラム「ディズニー・カードクラブ」が利用できるカード。7月下旬より、カード情報を裏面に集約し、キャラクターデザインがより映える券面にしたほか、JCBのタッチ決済機能を標準搭載している。

そのディズニー★JCBカードから、今回新たに「トイ・ストーリー」のデザインが登場。券面には、ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとするトイストーリーの仲間たちがデザインされている。

また、新デザインカードの発行を記念して、ディズニー★JCBカードに新規入会すると、もれなくディズニーポイントが貰えるキャンペーンを開催しているほか、以下、3つのキャンペーンが用意されている。

一つ目は、2022年9月16日~2023年3月15日の期間中、ディズニー★JCBカードを税込2万円以上利用すると、抽選で東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルに招待される。宿泊日は、2023年7月29日〜8月26日の毎週土曜日。各日10室で合計50室が用意されている。

また、ディズニープラスに加入のディズニー★JCBカード会員のうち、2022年7月18日~2023年1月15日の期間中にキャンペーンに申し込みした会員を対象に、抽選で、東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)が当たる(250組500名)キャンペーンも開催。

さらに、カード会員特典として、毎月抽選で、東京ディズニーランドホテルでのスペシャルランチプランに招待。ディズニーの仲間たちとのフォトロケーション(※スペシャルランチの内容や開催月によっては実施されない場合もある)を楽しむことができる。毎月15組、参加人数1〜5名まで。

なお、いずれのキャンペーンも、事前に、ディズニー・カードクラブにログインのうえ応募が必要とのこと。詳細ははディズニー・カードクラブサイトにて確認できる。

© Disney/Pixar

©Disney/Pixar

Slinky ® Dog © Just Play LLC

©Disney/Pixar

© 2021 and ® Spin Master, Ltd. All Rights Reserved