日本マクドナルドは、ブラックペッパーとガーリックなどで味付けしたチキンの新サイドメニュー「マック THE チキン ガーリックペッパーの一撃」を、10月19日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。

「マック THE チキン ガーリックペッパーの一撃」は、しっとりとした一枚肉の鶏肉を、風味の良い粗びきブラックペッパーとガーリックなどで味付けして揚げた、やみつきになるおいしさがたまらない新サイドメニュー。衣のサクサクした食感もチキンのおいしさを引き立てているという。刺激的な味覚でありながら骨なしで食べやすく、片手で手軽に楽しめるスティック状にして2ピース入りで提供する。

販売期間は10月19日から11月中旬を予定。価格は2ピース入りで230円。

Twitter キャンペーンでは、第1弾『リプライで当たる! 「 マック THE チキン 10 月 19 日登場 」キャンペーン』、第2弾『リプライで当たる!「 マック THE チキンついに登場」キャンペーン』、第3弾『リプライで当たる!「 今日は待ちに待ったマック THE チキン曜日」キャンペーン』をそれぞれ実施する。