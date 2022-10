7ORDERの阿部顕嵐と森田美勇人が、東京・渋谷モディ1Fイベントスペースにて初の展覧会『チャンネル顕嵐ふらーっと森田美勇人展』(9月30日〜10月17日 11:00~20:00 ※最終日は15時まで)を開催している。同展覧会はそれぞれの公式YouTubeチャンネルによるコラボ企画でもあり、80〜90年代にタイムスリップした2人が好きな世界を表現し、グランジやポップスが混ざり合った空間を、撮り下ろしの写真等で創り上げた。

展示は無料ゾーンと有料ゾーンに分かれ、無料ゾーンでは2人のYouTubeチャンネルの紹介や今回ならではのインタビュー展示があり、インフォメーションスペースとして店外からも興味をそそる仕様に。

一方、有料ゾーン(一般800円 / I OF THE STORM会員・エポスカード会員500円)にはテーマに沿った様々な展示が行われ、展示ビジュアルを使用したグッズとしてアクリルスタンド、コースター、トートバッグなどが売られている。今回は公開前日に行われたレセプションに登場した阿部&森田の2人に、展覧会の見どころなどの話を聞いた。

――今回はどうしてお二人で展示会をすることになったんですか?

阿部:ありがたいことに僕のYouTubeチャンネルで展覧会をしてみないかというお話をいただいて、7ORDERで個人のYouTubeチャンネルを持っているのが僕と美勇人さんだけだったので「一緒にどうかな?」と声をかけたんです。展覧会の名前も、美勇人さんのソロプロジェクト名が「FLATLAND」だったので、「ふらーっと」とうまくかけられていていいですよね。誰のアイディアだっけ?

森田:恥ずかしいですけど、僕が考えました(笑)

阿部:個人的にグランジが好きで。80〜90年代って僕が生まれる前ですけど、刺激を受けてきているので、そういうコンセプトで写真を撮らせていただきました。

森田:渋谷、そして丸井さんで開催ということで、カルチャー的なタイムスリップができたらいいなという話を2人でして。会場の中には僕らが"もじもじくん"になっているパネルもあるんですけど、もともと両親がとんねるずさんが大好きで、僕も影響を受けて挑戦しました(笑)。会場の外壁にも、両親の影響で大好きなCOMPLEXさんをオマージュした写真を使わせてもらいました。

――グッズにも展示のビジュアルが展開されていますが、特にお二人の顔のTシャツはまるでカップルのような雰囲気で…。

森田:ちょっと恥ずかしい(笑)

阿部:でも、絶妙ですよね。

森田:今回被写体としていろいろなことをやったので、それをちゃんと形にしたいなと思って……互いのYouTubeチャンネルの要素をそれぞれ集めるよりも、2人で一緒にやったもので作りたいなと思ったんです。でも、けっこう使いやすいんじゃないかな?

阿部:意外と(笑)。加工してあるから、パッと見てもかっこいい。自分の顔が入ったTシャツは初めてなのでレアだし、僕自身も着たいですね。

森田:おすすめです!

阿部:たくさんの方に着てもらえたら嬉しいです。

――展覧会最終日にトークイベントもあるということですが、どんなことを話されるんですか?

阿部:内容はまだ決まっていないです(笑)

森田:当たった人のお楽しみということで……。

阿部:どんな内容がいいのか募集中です!

――改めて展示会の注目ポイントも教えていただけたら。

阿部:本当に楽しんで写真を撮ってメイキングもモニターで放映して、2人のナチュラルな雰囲気が見られる、ここならではの空間になっています。

森田:そうだね。いろいろな年代ということをテーマにしていますけど、撮影の時はとにかく面白がってやっていました。もじもじくんとかも、2人が自発的に面白がらないとやれないと思う(笑)

阿部:来ていただけた方に、少しでも笑ってもらえたら嬉しいです。

■阿部顕嵐

1997年8月30日生まれ、東京都出身。俳優としての活動を中心に、映画、ドラマ、舞台と幅広い作品に参加。代表作としては、主演を務めた映画『ツーアウトフルベース』が今年全国劇場公開し、主演ドラマ『さよならハイスクール』もHuluにて現在配信中。また、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stageや、『October Sky -遠い空の向こうに-』等の舞台作品にも多数出演している。7人組アーティスト7ORDERのボーカルとして音楽活動も全力で取り組む傍ら、自身の25歳の誕生日を記念して実施した25時間オリジナル配信プログラム「24+1」のプロデュースや、公式ファンクラブ「I OF THE STORM」の設立、オリジナルグッズの企画開発など、活動は多岐にわたる。今年12月4日には初の独演会「風姿花伝」を明治座にて開催予定。