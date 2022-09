アニメ「Free!」シリーズの10th Anniversary スペシャルイベントが、2023年8月13日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催されることが決定した。

イベントには、2013年に放送されたTVアニメ『Free!』からメインキャストとして出演し、10年間に渡りシリーズを支えてきた島﨑信長、鈴木達央、宮野真守、代永翼、平川大輔の出演が予定されている。

京都アニメーション制作のアニメ「Free!」シリーズは、夢に向けて泳ぎ続ける青年たちの絆を描いた物語。2013年にスタートしたTVシリーズは、これまでに『Free!』『Free!-Eternal Summer-』『Free!-Dive to the Future-』と3作品が放送され、劇場では『映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days』『劇場版 Free!-Timeless Medley-』『特別版 Free!-Take Your Marks-』『劇場版 Free!-Road to the World-夢』が公開され、河浪栄作が監督を担当し、世界へ挑戦する遙たちの姿を描いた最終章となる『劇場版 Free!-the Final Stroke-』前編が昨年9月、後編が今年4月より劇場公開された。

2023年4月5日に発売となる『劇場版 Free!-the Final Stroke-』後編のBlu-ray&DVDには、10th Anniversaryスペシャルイベントチケット優先購入申込券も特典として封入される予定。10年間続くシリーズの集大成となるスペシャルイベントの詳細、続報は公式サイトにて。

■「Free! 10th Anniversary スペシャルイベント」概要

【開催日】2023年8月13日(日)

【会場】さいたまスーパーアリーナ

【出演】島﨑信長、鈴木達央、宮野真守、代永翼、平川大輔、ほか

(C)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2021