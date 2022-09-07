声優の寺島拓篤と宮野真守が4日、都内にて開催された『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』劇場舞台挨拶に登場した。
「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」大ヒット上映中！
©UTA☆PRI-MOVIE ST PROJECT
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