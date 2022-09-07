「2022年上半期ブレイクタレント」(ニホンモニター調べ)で1位に輝いたモデル・タレントのゆうちゃみと、ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』出演で注目を集めた妹のゆいちゃみ。バラエティ番組での姉妹共演も話題の2人にインタビューし、姉妹の関係や今後の目標、また、イベント初共演となる「第35回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2022 AUTUMN/WINTER」への意気込みを聞いた。

（記事＆写真）

📸ゆうちゃみ＆ゆいちゃみ、目指すはギャル界のやすとも「最強姉妹になりたい」

https://news.mynavi.jp/article/20220902-yuuchami_yuichami/

（オススメ動画）

🎬ゆうちゃみ、骨折しても超ポジティブ！大好きな綾瀬はるか＆大泉洋から心配され「骨折して良かった〜！」『マイナビ TGC 2022 S/S』

https://youtu.be/-7tMoWHdrvU

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