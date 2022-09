はま寿司が提供している「はまっこセット」に9月6日、サンリオのキャラクターユニット"はぴだんぶい"の「ネックストラップ」と「ラバー鉛筆キャップ」が新登場する。

「ネックストラップ」

「はまっこセット」は、「はまっこドリンクセット」(253円)、「はまっこポテトセット」(308円)、「はまっこうどんセット」(363円)、まぐろやえび、ハンバーグなどを盛り合わせた「はまっこ寿司セット」(418円)の全4種類のセット。すべてのセットに、アップル100%ジュースなど11種類から選べるドリンクと、おもちゃがもらえる専用ガチャマシーンのコインが付いている。

今回のおもちゃには、サンリオのキャラクターユニット"はぴだんぶい"の「ネックストラップ」と「ラバー鉛筆キャップ」が登場。いずれも各キャラクター6種類とシークレットデザイン4種類の全10種類ずつ用意する。何が出るかはお楽しみとのこと。

「ラバー鉛筆キャップ」

はま寿司公式HP内の「はまっこセット」紹介ページ では、専用ガチャマシーンで遊ぶ"はぴだんぶい"と、はま寿司のユニフォームを着た"はぴだんぶい"の、2種類のオリジナルスマホ壁紙も用意した。誰でもダウンロードして使用できる。ダウンロード期間は、9月6日の10:00~20日の23:59まで。

2種類のオリジナルスマホ壁紙も用意

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L632294