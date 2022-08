声優・アーティストとして活躍する逢田梨香子が3作目のEPとなる『ノスタルジー』をリリース。ライブで披露した「Adolescence」や自身が作詞を担当した「ノスタルジックに夏めいて」などを収録した意欲作となっている。今回、逢田梨香子へのメールインタビューが到着した。

逢田梨香子

1番印象深いのは、デビュー曲にあたる「ORDINARY LOVE」のデモをいただいた時です。逢田梨香子として歌う楽曲はどんなものになるんだろうととてもワクワクしていたので、最初に音源を聴いた時、これが私の曲なんだ、と感動しました。

――ありがとうございます。それでは、収録楽曲についてお聞きします。まずは、「Adolescence」について。

「Adolescence」は、青春をイメージした楽曲になっています。人それぞれ青春が訪れるタイミングも違うと思うし、学生時代だけではなく大人になってからも何度でも訪れるように感じることもあるものだと私は思っています。10年後、20年後にふと思い出した時、「あのころ青春していたんだな」と思い返せるような、みんなの心の片隅で思い出の1曲として残るような存在になったらいいなと思います。

――「Adolescence」はライブでも披露していましたね。

サプライズ披露だったので、喜んでいてくれたらいいなと……! その場で初めて聴くはずなのに、瞬時に青色のブレードを振ってくれていて、みんなの結束力を感じました。

・MVではプールを使用した水の中での撮影など、幻想的で透明感にあふれていますね。

私のMV撮影は今まで基本的に全部雨だったので、今回は珍しく晴れて、思い描いていた世界観の中で撮影出来た気がします。日焼けするくらい晴れてくれて、本当に極端だなと(笑)。プールの中で撮影したので、気づいたら足元にアメンボが居ることも。虫も多くて慣れるまでは大変でした。

――それでは、「天使の記憶」「シネマ・アンブレラ」「ノスタルジックに夏めいて」 について、それぞれの楽曲の聞き所などを教えてください。

「天使の記憶」はとにかくメロディの構成がオシャレ! 大人っぽさもあるのに歌詞は甘酸っぱい昔の記憶を歌ったものになっています。過去に思いを馳せる歌詞が、これもまた違うベクトルでノスタルジーさを感じさせてくれるなと。大人っぽくもキャッチーで可愛さもあり、色んな魅力が詰まった1曲になっています。

「シネマ・アンブレラ」は夏らしく涼しげで、さわやかさいっぱいの楽曲になっています。でも歌詞はとても切なく繊細で、曲が進んでいくにつれて曇った空が晴れていくような、1曲の中で時間の経過を感じるようなストーリー性のある楽曲です。シネマだけに、1つの作品を観ているような気持ちで聴いていただきたいです。

――「ノスタルジックに夏めいて」は、逢田さんが作詞をしていますね。

"過ぎ去っていく夏"を主なテーマにしつつ、"子供から大人に成長していく中の葛藤"を裏テーマにして作詞しました。夏に対して、人それぞれのイメージがあるとは思いますが、私が個人的に昔見ていた景色を散りばめたので、自分の中ではとてもノスタルジックな雰囲気が出せたのではないかと思っています。基本的には明るくポップな歌詞になっているのですが、短い夏が終わってしまう切なさや、もう同じ夏は二度とこない、嫌いだったけど過ぎ去ったあとかけがえのない時間だったんだと気がつく、そんなメッセージを詰め込みました。

――ありがとうございます。ここからはイベントについて。先日中野サンプラザにて行われたライブイベントは、1年以上ぶりの開催となりましたね。

久々のワンマンライブですし、披露していない新曲もいくつかあったのでとても緊張していました……。しかも今回はツアーではなく一夜限りのライブだったので、みんなとの特別な思い出にしたいという思いが強かったです。改めてステージに立つ楽しさが身に染みた瞬間でした。

――バースデーイベントである「RIKAKO AIDA Birthday Party 2022 “Dear ME ”」はどのようなイベントになりましたか?

今回は初のカバー企画をやらせていただいて、今まで聴いてきた思い出の楽曲を歌わせていただきました。思い出深い楽曲たちを私自身がステージに立って歌うというのが不思議な気持ちもあり感慨深かったです。観に来てくださった方々の心に刺さる楽曲もあったようで、一緒に盛り上がることが出来て純粋に楽しかったです!

――最後に、今後アーティストとして挑戦してみたいことは?

ロック調でヘビーな楽曲にも挑戦してみたいです。まだまだ挑戦したことのない楽曲もたくさんあるので、これからも色々なジャンルを模索していきたいなと思っています!

●『ノスタルジー』

・初回限定盤(CD+DVD)

価格:3,850(税込)

※DVD収録内容:「Adolescence」Music Video 他、“ノスタルジー” Behind The Scene と題したメイキング映像も収録

※32Pスペシャルフォトブック封入

※三方背スリーブケース仕様

・通常盤(CD only)

価格:1,980(税込)

※トレーディングカード ランダム封入(5種類)

全5種の中から1種類がランダムで封入:

初回プレス分のみ