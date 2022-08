アイドルグループ・つばきファクトリーが25日、山梨・河口湖ステラシアターにて自身初の野外ワンマンライブ「つばきファクトリーの夏祭り 2022 ~灼熱~」を開催した。

つばきファクトリー

今年メジャーデビュー5周年を迎えたつばきファクトリーが開催した同ライブでは、会場での感染対策を徹底した上で2公演約3,000人を動員。昼公演の開演前には山梨県の長崎幸太郎知事がステージへ登壇し、挨拶した。

ステージに現れたメンバーはこの日のためのメンバーカラー衣装をまとい、小野田紗栞の「咲くぞ! 盛り上がっていくぞ!」という掛け声から「アイドル天職音頭」でスタート。続く「アドレナリン・ダメ」で自信の滲む会心のパフォーマンスを見せた。この2曲が収録された9thシングルはオリコン週間シングルランキング1位を獲得するなど、つばきファクトリーの現在の勢いを証明するにふさわしい作品となっている。

MCではリーダーの山岸理子が「(“灼熱”という)タイトルに反して涼しいですね……(笑)」とコメント。天気が変わりやすい環境にあるステラシアターのこの日の天気は曇りだったものの、「まだ雨は降ってないです。私たちで食い止めてます」とメンバーから声が上がる。また地元山梨県出身の河西結心は「初めての凱旋公演で気合も入っているのですが、それを上回るような熱いライブにしていきたいと思います!」と意気込み、昼公演では福田真琳も「メジャーデビュー5周年という特別な年に、こんなに大きな会場で12人全員で出られる事がとってもうれしいです。今日はみなさん、つばきファクトリーに身を焦がしてほしいと思うので頑張っていきます」と語った。

中盤ではシャッフルユニットによるハロプロ夏曲カバーも展開。事前の作戦会議で人数の異なる5組のユニットが決定しており、まずはソロ担当の福田がBerryz工房の「恋の呪縛」でトップバッターを切った。さらに山岸&八木栞のデュエットは松浦亜弥曲「Yeah! めっちゃホリディ」、一旦全員編成に戻ってスマイレージ曲「ドットビキニ」、インディーズ作品でカヴァーしている森高千里曲「私がオバさんになっても」でテンションを上げていく。さらに「My Darling ~Do you love me?~」や、「サンバ! つばきジャネイロ」でステージの雰囲気はすっかり夏一色。シャッフルユニット後半ブロックでは、小野田&浅倉樹々の“さおきき”コンビがモーニング娘。(重ピンク、こはっピンク)の「レインボーピンク」に挑戦。ピーチとライトピンクがメンバーカラーの2人があざとかわいい楽曲で個性を出し切った。新沼希空&秋山眞緒&豫風瑠乃のトリオはモーニング娘。「シャボン玉」でヘヴィなビートを全身で表現し、谷本安美&岸本ゆめの&小野瑞歩&河西のカルテットはこぶしファクトリー曲「GO TO THE TOP!!」とバラエティ豊かなラインナップに。

そしてライブ新曲「君と僕の絆」を披露。作詞・作曲:中島卓偉による現体制初のバラードで、前向きな歌詞と加入時期に応じて分かれる振り付けが「つばきファクトリーを表しているみたいです」と浅倉・八木が曲紹介する。さらに、事前にその存在が明らかになっていたもう一つのライブ新曲「サマー・チャレンジャー」を披露。直前の振り付け練習で岸本・秋山が「みなさん最高です!」「みんな超カワイイ!」と煽り、イントロの振り付けから会場全体がカラフルな一体感に包まれた。特別なテンションを共有したまま、後半戦は「三回目のデート神話」「マサユメ」と攻めのナンバーを立て続けに披露。「断捨 ISM」まで一気に突っ走り本編を終えた。

アンコールではTシャツ姿で「今夜だけ浮かれたかった」を披露し、それぞれが感想を語った。豫風は「外でのライブは初めてで体力がもつか心配だったのですが、今めっちゃ楽しいのでここでライブができて本当によかったです!」、福田は「皆さん身を焦がしていただけましたか?『弱さじゃないよ、恋は』から私の歌割り歌詞を引用させていただきました」、八木は山岸とのシャッフルユニットにふれ「ユニット曲を色っぽく頑張ろうとしてみました!」、河西は山梨県出身らしく「凱旋公演、まさかこんなに盛り上がっていただけるとは思ってなくて、来年も再来年もずっとずっとステラシアターでやりたいなと思います!」と声を弾ませた。秋山は「皆さんがグッズのジャンボうちわを持っててくださって、人の顔が2倍あるように見えて圧倒されました! 負けないようにパワーを上げていきました」、小野田は「ついに『レインボーピンク』の台詞が言えました! 数年前にやった時には台詞が一人で全部は言えなかったのですが、目標達成できました」とはしゃいだ姿をみせ、小野は「あなたもあなたもあなたも、ここに来てくださった皆さんはつばきファクトリーを好きでいてくださるわけじゃないですか。皆さんと素敵な時間を過ごせて楽しかったです!」、浅倉は「大のロック好きな私にとって、ロック魂を感じる会場でした! 夢のような空間でした」、岸本は「こんなにたくさんの人で思い出を共有できるって、当たり前じゃないじゃないですか。とってもとっても感謝の気持ちでいっぱいです」、谷本は「(観客を見渡しながら)12人でこのステージに立てて本当にうれしかった」、新沼は「私はステラシアターは2回目です。1回目は研修生の時にモーニング娘。さんのツアーに帯同させていただきました。今回はメンバーとしてここに立ててることがうれしいです」と思い出を語った。

最後に、リーダーながら新型コロナウイルス感染のためコンサート直前まで療養を余儀なくされていた山岸は「まずここに立てたことがすごく、本当にうれしいです」と涙を見せ、メンバーからも「りこー!」「頑張った!」とねぎらいの声が飛ぶ。「ずっとリハーサルに参加できなくて、出られるかどうかわからないまま一人で練習してて不安でした。でも絶対に出たかったし、出るからには絶対いいステージにしたいと思っていました。今日12人でそろってステージに出られたことがすごくうれしいなって思いました」と山岸。会場からはそんな12人へと惜しみない拍手が贈られた。公演ラストを飾ったのは「ハッピークラッカー」。昼公演ではシャボン玉が、夜公演の終わりでは花火が打ち出され美しく夏の思い出を締めくくった。

つばきファクトリーは現在、ハロー! プロジェクトによる全国サーキット・ツアーに出演中。28日に「Summer CITY CIRCUIT」最終公演を東京・中野サンプラザで行った後、9月25日からは神奈川・ハーモニーホール座間 大ホールを皮切りに「Autumn CITY CIRCUIT」全国14公演への参加が決定している。

■「つばきファクトリーの夏祭り 2022 ~灼熱~」昼公演セットリスト