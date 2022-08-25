ダスキンが運営するミスタードーナツは9月7日〜10月31日、ハロウィーン向け商品「MISDO HALLOWEEN〜おばけタウンの仲間たち〜」5種を「ミスタードーナツ」全店にて数量・期間限定で発売する（一部ショップを除く）。

「まっくろチョコねこ」(テイクアウト172円、イートイン176円)

"魔法にかかったおばけタウンの仲間たち"をテーマに、ドーナツ好きのかわいいおばけがみんなを迎える様子を表現した商品。

「まっくろチョコねこ」(テイクアウト172円、イートイン176円)は、チョコレート生地にチョコレートをコーティング。チョコの目と耳がチャームポイントで、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピングしたくろねこドーナツとなっている。

「まっしろフランケン」(テイクアウト172円、イートイン176円)は、イーストリング生地にホワイトチョコをコーティングしてチョコの目とハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピング。フランケンをチョコレートで表現した。

「まっしろフランケン」(テイクアウト172円、イートイン176円)

「ポン・デ・チョコデビル」(テイクアウト172円、イートイン176円)は、ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピング。チョコの目がチャームポイントのデビルドーナツとなっている。

「ポン・デ・チョコデビル」(テイクアウト172円、イートイン176円)

「ミスドジャックランタン ピンク」(テイクアウト172円、イートイン176円)は、オールドファッション生地にストロベリーチョコをコーティングし、三角チョコとハロウィーンカラーをイメージしたチョコスプレーをトッピング。チョコレートでギザギザの口を表現したジャックランタンドーナツとなっている。

「ミスドジャックランタン ピンク」(テイクアウト172円、イートイン176円)

「ピンクミイラ」(テイクアウト172円、イートイン176円)は、マンゴー、クランベリー、オレンジのドライフルーツを練り込んだ生地にストロベリーチョコをコーティングし、カラースプレーをトッピングしたミイラドーナツとなっている。