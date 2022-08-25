ダスキンが運営するミスタードーナツは8月31日、「さつまいもド」全5種をミスタードーナツ全店にて期間限定で発売する(一部ショップを除く)。今年で4年目の人気シリーズ。

「さつまいもド 焼き蜜いも風」(テイクアウト162円、イートイン165円)

ドーナツ生地に「安納芋パウダー」と「紅はるかパウダー」を練り込み、さつまいものような食感を再現。今回は見た目にもこだわり、生地の色をよりさつまいものイメージに近づけている。

新作「さつまいもド 焼き蜜いも風」(本体価格150円、テイクアウト162円、イートイン165円)は、シロップを染み込ませたドーナツ生地に焼きいも味グレーズを合わせている。

新作「さつまいもド 蜜いもブリュレ」(本体価格160円、テイクアウト172円、イートイン176円)は、ドーナツの頭にブリュレの帽子をかぶったような見た目が特徴。生地にシロップを染み込ませたドーナツ生地にキャラメリゼされたシュガーを合わせ、パリッとした食感のドーナツとなっている。

「さつまいもド 蜜いもブリュレ」(本体価格160円、テイクアウト172円、イートイン176円)

そのほか、生地にシロップを染み込ませ蜜いものような食感の「さつまいもド 蜜いも」(テイクアウト151円、イートイン154円)、大学いもをイメージし甘いタレとゴマをトッピングした「さつまいもド 大学いも」(テイクアウト151円、イートイン154円)、スイートポテトクリームをトッピングして焼き上げた「さつまいもド スイートポテト」(テイクアウト162円、イートイン165円)も販売する。

「さつまいもド 蜜いも」(テイクアウト151円、イートイン154円)

「さつまいもド 大学いも」(テイクアウト151円、イートイン154円)

「さつまいもド スイートポテト」(テイクアウト162円、イートイン165円)

11月下旬までに順次販売終了予定となっている。