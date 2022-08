この記事では、「致し方ない」の意味や例文、使い方はもちろん、ビジネスシーンでの使用は失礼にあたらないのかなども紹介します。

類語表現や英語表現も紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

「致し方ない」とは、物事をどうにかする方法ややり方がない状態のことです。

「致し方」とは「仕方(しかた)」の改まった言い方で、「物事を行う方法」「やり方」という意味があります。

したがって、「致し方ない」は何かをするときに、もうやりようがない状態やどうにかする方法がない状態において使われます。

普段の生活の中でも「仕方ない」という言葉を使うこともあると思いますが、改まった言い方をする場合には「致し方ない」という表現を使ってみましょう。

「致し方ない」の「致す」は、「する」の謙譲語です。謙譲語とは、自分の動作を低くすることで、聞き手に対する敬意を表わす言葉のことです。

読み方は「いたしかたない」です。この場合の「方」は、「仕方」「やり方」などと同じように「かた」と読みます。

特にビジネスシーンにおいて、社内外の人とうまくコミュニケーションを取るためにも、「致し方ない」の使い方や、失礼にあたらないか気になる人もいるでしょう。下記で使い方や注意点を紹介します。

「致し方ない」の意味は、前述のように「物事をどうにかする方法ややり方がない状態」のことです。つまり天候や、予測できないような先方都合などの不可抗力により、自分の努力ではどうにもならないとき、その状況を受け入れるしかないときに使います。

注意しなければならないのは、言葉の与える印象です。

「致し方ない」は「他にどうすることもできない状況である」という意味を持ち、そこから「満足はしていないが、どうしようもないので受け入れる」といったニュアンスがあります。基本的にネガティブな印象を持つ言葉です。

例えば相手からの依頼に対して「致し方ないですね、承知しました」のように返答してしまうと、「不満はあるけど、どうしようもないから承知した」といったマイナスのニュアンスを感じさせてしまいます。

また、自分の行いによる結果に対して、実際にはもう少し努力できる状況であったにもかかわらず「致し方ありませんでした」などと表現すると、やる気がないと感じてしまったり、無責任だと思ったりする人もいるでしょう。

現実的に「致し方ない」状況であったとしても、「致し方ない」と言うことで相手に不快感を与えてしまうケースもあるので、使用時には、相手や状況に注意しましょう。

前述のように、「致し方ない」の「致す」は謙譲語ではありますが、より敬意を強くするために「致し方ございません」「致し方ないことと存じます」というように、さらに語尾を敬語にして使うようにしましょう。例えば「原材料の高騰により、わが社の製品も値上げに踏み切るのは致し方ないことと存じます」などのように使います。

「致し方ない」の具体的な使い方を例文で紹介します。

また「致し方ない」は、「部分」や「こと」とつなげて使うケースもあります。

「致し方ない」の類語や言い換え表現について紹介します。

前述のように「致し方」が「仕方」の改まった表現であるため、「仕方ない」「仕方がない」は「致し方ない」の類語として使えます。

使い方としては以下のような例があります。

「仕方ない」は普段の日常会話の中で、友達や家族など親しい人ともよく使う表現といえるでしょう。

「やむを得ない」には「そうすることのほかに方法がない」という意味があります。「やむを得ず」の形でもよく使われます。下記は例文です、

「ざるを得ない」は、動詞や助動詞の未然形の後に付けて、「~しないわけにはいかない」「やむを得ず~する」という意味を表します。

例文としては、以下のようなものがあります。

「致し方ない、仕方ない」の英語表現は「it can't be helped」「have no choice」などがあります。

・It can't be helped under the circumstances.

(この状況では仕方ない)

・I had no choice but to wait.

(私は仕方なく待った)