B-R サーティワン アイスクリームは8月25日より、「すみっコぐらし アイスクリームケーキ」(3,300円)を発売する。

発売するのは、今年10周年を迎えたキャラクター「すみっコぐらし」のアイスクリームケーキ。主要キャラクターである「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」がお花畑に集まっている様子をイメージしたデザインとなっている。

キャラクターたちは砂糖菓子で出来ており、その周りにはチョコレートの花と葉っぱや絞ったふんわりパステルカラーのホイップを飾り、優しい世界観を表現。フレーバーは、キャラメルリボンとストロベリーの組み合わせとなっている。

すみっコぐらしのデザインをあしらった台紙とフィルム付き。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.