BE:FIRST

BE:FIRSTがプレデビュー1周年記念日の8月16日に全国各地のラジオ番組に生出演する。

昨年8月16日に「Shining One」を配信リリースしてプレデビューしたBE:FIRST。メンバーはFM 802「TACTY IN THE MORNING」やJ-WAVE「STEP ONE」、ZIP-FM「BEATNIK JUNCTION」など全14番組に出演し、BESTY（BE:FIRSTファンの呼称）やグループに携わるすべての人に感謝の思いを届ける。

FM 802「TACTY IN THE MORNING」

2022年8月16日（火）6:00～11:00
出演メンバー：RYOKI
※リモート生出演

MBSラジオ「松井愛のすこ～し愛して」

2022年8月16日（火）10:00～12:00
出演メンバー：LEO
※リモート生出演

tbcラジオ「en∞Voyage」

2022年8月16日（火）9:00～11:30
出演メンバー：SOTA
※リモート生出演

J-WAVE「STEP ONE」

2022年8月16日（火）9:00～13:00
出演メンバー：SOTA、SHUNTO
※生出演

FM大阪「LOVE FLAP」

2022年8月16日（火）11:30～14:00
出演メンバー：LEO
※リモート生出演

LOVE FM「スイッチオン！ DAYTIME」

2022年8月16日（火）12:00～15:00
出演メンバー：SHUNTO
※リモート生出演

Date fm「RAD～Radio All Day～」

2022年8月16日（火）13:30～15:50
出演メンバー：SHUNTO
※リモート生出演

e-radio「キャッチ！」

2022年8月16日（火）14:00～19:00
出演メンバー：MANATO
※リモート生出演

HBCラジオ「After Beat～アフタービート～」

2022年8月16日（火）16:00～17:30
出演メンバー：JUNON
※リモート生出演

ZIP-FM「BEATNIK JUNCTION」

2022年8月16日（火）17:00～19:00
出演メンバー：JUNON
※リモート生出演

Kiss FM KOBE「Kiss Music Presenter」

2022年8月16日（火）15:00～19:00
出演メンバー：MANATO
※リモート生出演

FM-NIIGATA「SOUND SPLASH」

2022年8月16日（火）6:00～18:55
出演メンバー：JUNON
※リモート生出演

FM福岡「Hyper Night Program GOW!!」

2022年8月16日（火）16:30～20:25
出演メンバー：RYUHEI
※リモート生出演

α station「MUSIC MATCH」

2022年8月16日（火）19:00～21:00
出演メンバー：RYUHEI
※リモート生出演