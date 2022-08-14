BE:FIRSTがプレデビュー1周年記念日の8月16日に全国各地のラジオ番組に生出演する。
昨年8月16日に「Shining One」を配信リリースしてプレデビューしたBE:FIRST。メンバーはFM 802「TACTY IN THE MORNING」やJ-WAVE「STEP ONE」、ZIP-FM「BEATNIK JUNCTION」など全14番組に出演し、BESTY（BE:FIRSTファンの呼称）やグループに携わるすべての人に感謝の思いを届ける。
FM 802「TACTY IN THE MORNING」
2022年8月16日（火）6:00～11:00
出演メンバー：RYOKI
※リモート生出演
MBSラジオ「松井愛のすこ～し愛して」
2022年8月16日（火）10:00～12:00
出演メンバー：LEO
※リモート生出演
tbcラジオ「en∞Voyage」
2022年8月16日（火）9:00～11:30
出演メンバー：SOTA
※リモート生出演
J-WAVE「STEP ONE」
2022年8月16日（火）9:00～13:00
出演メンバー：SOTA、SHUNTO
※生出演
FM大阪「LOVE FLAP」
2022年8月16日（火）11:30～14:00
出演メンバー：LEO
※リモート生出演
LOVE FM「スイッチオン！ DAYTIME」
2022年8月16日（火）12:00～15:00
出演メンバー：SHUNTO
※リモート生出演
Date fm「RAD～Radio All Day～」
2022年8月16日（火）13:30～15:50
出演メンバー：SHUNTO
※リモート生出演
e-radio「キャッチ！」
2022年8月16日（火）14:00～19:00
出演メンバー：MANATO
※リモート生出演
HBCラジオ「After Beat～アフタービート～」
2022年8月16日（火）16:00～17:30
出演メンバー：JUNON
※リモート生出演
ZIP-FM「BEATNIK JUNCTION」
2022年8月16日（火）17:00～19:00
出演メンバー：JUNON
※リモート生出演
Kiss FM KOBE「Kiss Music Presenter」
2022年8月16日（火）15:00～19:00
出演メンバー：MANATO
※リモート生出演
FM-NIIGATA「SOUND SPLASH」
2022年8月16日（火）6:00～18:55
出演メンバー：JUNON
※リモート生出演
FM福岡「Hyper Night Program GOW!!」
2022年8月16日（火）16:30～20:25
出演メンバー：RYUHEI
※リモート生出演
α station「MUSIC MATCH」
2022年8月16日（火）19:00～21:00
出演メンバー：RYUHEI
※リモート生出演