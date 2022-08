ロックバンド・I Don't Like Mondays.の映像作品が、8日から映像配信サービス・dTVで独占配信を開始した。

I Don't Like Mondays.

I Don't Like Mondays.は、YU(Vo)、CHOJI(Gt)、KENJI(Ba)、SHUKI(Dr)の4人組ロックバンド。2014年にメジャーデビュー後、2019年の全国ツアーでは東京・豊洲PITを含む全14公演をソールドアウトさせ、積極的に海外でもライブを開催。“アイドラ”の略称で人気を博している。

今回配信されるのは、2015年に開催された初のワンマンライブ「TOKYO 2015」、2ndアルバム『FASHION』をひっさげた初のワンマンツアー「“FASHION” 1st Tour」、3rdアルバム『FUTURE』に収録されているドキュメント『DOCUMENTARY : I Don't Like Mondays.』、2019年2月に開催された全国ツアーのファイナル・豊洲PIT公演「I Don't Like Mondays. “F U T U R E”TOUR 東京公演」、2020年11月に開催された2度目の配信ライブ「I Don‘t Like Mondays. SPECIAL DIGITAL LIVE Vol.2」の全5タイトル。

メンバーがタキシード姿で演奏した「TOKYO 2015」や、ライブにファッションショーを盛り込んだ「“FASHION” 1st Tour」といった初期の映像、音楽性を広げた3rdアルバム『FUTURE』以降のライブ、コロナ禍に立ち向かう中で行ったメモリアルな配信ライブまで、アイドラの歴史を振り返ることができる。