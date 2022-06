映像配信サービスのdTVが30日、7月から配信する新着作品ラインナップを発表した。

7月1日から配信スタートの『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』

2020年10月に全世界191の国と地域で視聴されたBTSオンラインコンサート『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』が、7月1日より配信開始。さらに、韓国で活躍するアーティストたちがプロデュ―サーとなり、アイドルたちの新たな一面を引き出すバラエティ『I AM K-POP IDOL』も同日より配信される。

韓流ドラマ作品からは、非婚主義者のヒロインが2人の男性からの猛烈なアタックを受けるラブコメディ『あいつがそいつだ』(7/1~)や、片田舎を舞台に連続殺人事件の謎を追う心理サスペンス『怪物』(7/1~)など。

洋画作品では、第79回ベネチア国際映画祭でDCコミックスの映画作品としては史上初となる金獅子賞を受賞し、第92回アカデミー賞でも作品賞ほか11部門でノミネート、主演男優賞と作曲賞を受賞した『ジョーカー』が、7月8日から配信される。

邦画作品からは、福本伸行氏の人気コミックを藤原竜也主演で実写映画化した「カイジ」シリーズの第3弾『カイジ ファイナルゲーム』(7/10~)や、宮城を舞台に手紙の行き違いから始まった2つの世代の男女の恋愛模様とそれぞれの心の再生、成長を描いたラブストーリー『ラストレター』(7/15~)などが登場する。