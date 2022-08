歌手で俳優の木村拓哉が3日にリリースするBlu-ray&DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』(Blu-ray初回限定盤:7,480円 通常盤:6,380円、DVD初回限定盤:6,600円 通常盤:5,500円)のトレイラー映像vol.4が2日、公開された。

木村拓哉Blu-ray&DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination』

木村にとって2度目となるワンマンライブツアーの最終日、横浜公演の模様を収めた同作。ライブ本編はもちろん、ボーナストラックやジャンクション映像なども収録される。

そして本日2日、同作のトレイラー映像vol.4が公開。今回は、Creepy Nuts提供の「Yes I’m」、Kj(Dragon Ash)提供の「OFF THE RIP」、MAN WITH A MISSION提供の「I’ll be there」を繋いだ映像となっている。

また、本日10時よりW購入者特典の応募もスタート。初回盤、通常盤の両方のシリアルを持っている人全員は8月いっぱいまで、今年2月に行われた購入者限定プレミアムイベントの未公開映像を特設サイトにて視聴可能だ。なお、W購入者特典の応募期間は8月7日23時59分までとなる。