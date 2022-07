タイドラマ『VICE VERSA』、『THE PLAYER』がTELASA(テラサ)で見放題配信されることが27日、明らかになった。

7月31日に配信スタートするのは、大人気ドラマ『2gether』原作者が贈るファンタジー作品『VICE VERSA』。現在タイ本国でも放送中の本作が、毎週日曜0時に1話ずつ配信される。「テス」という男の体で目覚めたタレーと「タン」の体にいるプーン。2人にとってお互いは元の世界へ戻る“鍵”かもしれず、2人は友情と愛を育んでいく。果たして2人は元の世界へ戻れるのか、そして彼らは本当にそれを望むのか。主人公のプーンとタレーを演じるのはともに本作が初主演となる若手注目俳優のJimmyとSea。そして主人公が目覚めた体の主、テスとタンを『Bad Buddy Series』でカップル役を務めたOhmとNanonが演じる。

1人の女性の失踪から描かれるサスペンス『THE PLAYER』は8月15日、9月1日に各8話ずつ配信される。ミリアムの失踪の背景には億万長者の1人息子ティムと義理の妹キヴィの間で交わされた交換条件があったようで……? ティムを演じるのは『3 Will Be Free』や『Drag, I Love You』などで主演を務めてきたJoss。ギウィを演じるのは『Love Beyond Frontier』や『Who Are You』などに出演のNamtan。真相が気になるジェットコースターサスペンスに注目だ。

(C)GMMTV