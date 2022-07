「周る」「回る」「廻る」の3つの言葉は、似たような意味を持っています。そこで本記事では、「周る」「回る」「廻る」の違いや使い分け方、それぞれの詳しい意味や読み方などを解説します。

さらに類語や例文、英語表現も併せてご紹介します。

ここでは、「周る」「回る」「廻る」の違いを解説します。意味や読み方も理解しましょう。

「周る」は「周囲」などの言葉からもわかるように、あるものの周りを広範囲で取り囲む意味合いが強い言葉です。「周囲に沿って進む、ぐるりと一巡りする」といった意味だと考えるといいでしょう。

船で各地を一巡りするという意味の「周航」や、各地を旅行して巡る「周遊」をイメージするとよりわかりやすくなります。

なお現在の常用漢字表には「周」に対し「まわ(り)」「シュウ」という読み方しかありません。そのため、公的な文書や新聞などで「周る」を「まわる」や「めぐる」と読ませることはありません。ただし慣例的に「まわ(る)」「めぐ(る)」と読むこともあります。

「回る」は多くの意味を持つ言葉ですが、代表的なものは「軸を中心に円を描くようにまわること、回転する」「円を描くように移動すること」「決まった場所を順番に巡る」などです。1つ目と2つ目からわかるように、「一点を中心にして回転する」イメージがあります。3つ目の意味では「あいさつに回る」のように使います。

「回」の読み方は常用漢字表において「まわ(る)」「まわ(す)」「カイ」「エ」です。常用漢字表にはありませんが、「めぐ(る)」「めぐ(らす)」という読み方も知られています。

「廻る」の意味は「回る」と一緒です。ただし「廻る」は常用漢字ではないので、一般的には「回る」を使います。

「廻る」は「回る」と同じ意味であると説明しましたが、「周る」と「回る」についてはどちらを使うか悩む場面も多いはずです。そこで「周る」と「回る」の使い分け方と例文を紹介します。

「周る」は慣例的に「まわる」と読む使い方もあります。

ぐるりと一巡りしたり、広範囲を取り囲んだりするときに「周る」を使うことができるでしょう。ただし前述のようにあくまで慣例的な読み方のため、ビジネスシーンでの使用は誤用ととらえられる可能性もあります。必要に応じて「回る」や「周遊」などに置き換えるといいでしょう。

「回る」は「一点を中心にして回転する」「決まった場所を順番に巡る」という意味を持つため、次のような場面で使われます。また、物事が順番よく移ったりある時刻が過ぎたりしたときも「回る」が使用可能です。

「周る」は「巡る」を類語として挙げることができます。「回る」は意味が多いためすべてをカバーすることはできませんが、「一点を中心にして回転する」「決まった場所を順番に巡る」といった意味では同様に「巡る(めぐる)」に置き換えられる場合が多いでしょう。

「周る」と「回る」の英語表現もご紹介します。

「周る」は英語でいうと「around」「go around」が近い意味合いでしょう。

We traveled around the world. (私たちは世界一周の旅をした)

「回る」については「go round」が近い意味を持つでしょう。

Nextweek, I'll go round to my clients to greet them with my resignation.

(来週、取引先に退職のあいさつ回りをする予定だ)