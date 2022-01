アイドルグループ・Hey! Say! JUMPが出演するバーティカルシアターアプリ「smash.」コンテンツの新シリーズ「New Year Party for JUMP」(全12エピソード 毎週木曜18時更新)#1がきょう13日に配信される。

Hey! Say! JUMPによる「New Year Party for JUMP」

「smash.」内でHey! Say! JUMPがさまざまなことに挑戦する「JUMP in smash.」。「New Year Party for JUMP」では、ラグジュアリーなホテルにドレスコード指定で集まった8人が、フレンチのフルコースでもてなされ、ワイワイと楽しむ姿からスタート。

そんな中、結成15年目を迎えさらなる“一流アイドル”として活躍するために、ホテル支配人から「一流アイドルの皆ならクリアできて当然のゲーム」が展開される。知力・演技力・体力・想像力などを試すゲーム結果で格付けされ、最下位となったメンバーが別室へ連れ去られていくと、そこには新たな壁が。クライマックスには『New Year Party for JUMP』の本当の仕掛け人、本当の目的が明らかになっていく。