「先生との距離が近い」「休みが多い」「桜と菜の花がきれい」「仮装OK！」“うちの学校の良いところ”はここです！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月2日(木)は、『ゴールデン・スクール ~うちの学校の良いところ!~』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーから届いた学校のおすすめポイントを紹介し感想を伝えました。こもり校長:今夜は、キミの学校の“ゴールデン”に輝いているところを教えてください!COCO教頭:ちなみに、校長が通っていた学校のいいところは?こもり校長:中高一貫校だったんだけど、ゴールデン・スクールだったよ(笑)。自分が中学1年生のときに、高校生の先輩と関わる機会があって。俺的にはそこで培われたものがすごくあったんだよね。だって、高3なんて大人だし怖いじゃない? でも高校の先輩にすごくかわいがってもらったから、上の人に対する免疫というのはついたかな。教頭は?COCO教頭:私は、中学の修学旅行で海外に行けたことが良かったね。それで英語に興味を持ったし、今につながっているかなと思っています。【先生との距離が近いところです! 推しの話で盛り上がったり、ふざけたり、友達のように仲がいいです。そして、特に距離が近いと感じることが、「先生をあだ名で読んでいること」です! ちゃん付けで呼んだり、あだ名を作って呼んだり、中でも驚きなのが、名字に敬称を何もつけずに呼び捨てで呼ばれている先生がいることです。先生との距離が近いと先生と話すときの堅苦しさや気まずさが減るので、授業の雰囲気が明るくなったり、進路などの相談がしやすくなったり、クラスのノリが楽しくなったりと最高です!】(14歳)COCO教頭:「相談してもいいんだ」と思わせてくれる距離感って安心するよね。こもり校長:先生を敬う気持ちは大事だけど、威圧的にされても仕方ないしね。【校舎に入る所で、音楽が流れていることです。そこでは、最近話題の曲から20、30年前の曲まで、いろんな音楽が流れています。Mr.Children先生の「HANABI」や「名もなき詩」、Mrs. GREEN APPLE先生の「青と夏」がよく流れています。登校中に、嫌な気持ちが吹き飛ばされる感じがしてとてもいいです】こもり校長:すごくいいね!COCO教頭:自分の年代以外の曲を発見できるのは、めちゃめちゃいいよね。こもり校長:放送部が選んでいるのかな? いいよね。【年に5回ほど学校独自の休日があることです! 休日のない月があると思うのですが、学校側がそこに休日を入れてくれるので どの月も必ず休みがあります。GWも、毎年創立記念日の振替休日を入れてくれるので、みんなより1日だけ休みが長いです。また、修学旅行は(本来なら)ヨーロッパだし、コースや学科ごとの専門的な知識がたくさん学べるなど、とてもいい学校だなと思います】(16歳)COCO教頭:いいなー! 休日がない月って、2月だっけ? 6月!?こもり校長:俺にそういうこと聞かないで。10代のころから、あまり休日の概念がないので(笑)。COCO教頭:そうか(笑)。でも、休みのない月に入れ込んでくれるのはいいよね。こもり校長:でも……生徒によるんじゃない? 「休みたくない」というパターンもあるじゃん。俺は、休むことで途切れちゃう感じになるのは好きじゃなかったなぁ。COCO教頭:人それぞれかもね。【春になると、学校のすぐ近くの川に沿って、桜と菜の花がたくさん咲くところです。入学前から何回も見に行っているぐらいきれいで、学校のすぐそこにあることにずっと誇りを持っています】(14歳)こもり校長:いいね~。COCO教頭:ピンク色と黄色のコントラストって、最高じゃない?こもり校長:春の花だから、同じタイミングで咲くんだね!COCO教頭:季節感があっていいね。この日の放送では……・「学校行事が1年に30以上あります。私のTOP3は『さぬきうどん作り、東京ディズニーランド研修、体育祭』です」という15歳・「服装が自由です。派手な髪色もOKなので、私は髪のすそだけ赤にしています。ハロウィンの日に仮装したり、七夕の日に浴衣を着てくる人もいます。校則では、床が傷つくので下駄だけがダメらしいです」という17歳・「校長先生が中学生向けの学校説明会で、実行委員会の人と一緒にパフォーマンスします。私のときはサカナクション先生の『新宝島』を踊っていて、“楽しそうだな”と思いました」という16歳・「給食が3種類から選べます。日替わりで、Aは一汁三菜、Bは丼物、Cは麺類です。今日はチキン南蛮定食を食べました。Bは焼肉丼で、Cはワカメ天うどんでした」という15歳・「食品について学ぶ学科があり、醸造の授業があります。米焼酎を造るのですが、学校の蔵で保管して、20歳の成人式の日にみんな飲むのが恒例になっています」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/