アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』が、きょう13日(18:30～)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18時半～

・工藤静香 × 氣志團「喧嘩上等」「慟哭」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」

・NiziU「CLAP CLAP」

・NEWS × Hey! Say! JUMP × Kis-My-Ft2 × なにわ男子「weeeek」

・日向坂46「僕なんか」

・三浦大知 × 清塚信也「燦燦」

■19時頃～

・伊藤沙莉「15の夜」

・ウタ（歌唱：Ado）「新時代」「私は最強」

・郷ひろみ × 大洗高校マーチングバンド部「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」

・Tani Yuuki × RIEHATA「W/X/Y」

・氷川きよし「限界突破×サバイバー」

・Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」

・Hey! Say! JUM × なにわ男子「ウィークエンダー」

・ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー「火がついたサイゴン」「命をあげよう」「世界が終わる夜のように」

・LE SSERAFIM「FEARLESS」

●沖縄復帰50年企画

・ISSA × 満島真之介「花～すべての人の心に花を～」

・桐谷健太 × BEGIN「海の声」

・玉城千春 × 知念里奈「未来へ」

・夏川りみ × 島袋寛子 × BEGIN「涙そうそう」

・BEGIN × 夏川りみ × 島袋寛子 × 桐谷健太 × 玉城千春 × 知念里奈「島人ぬ宝」

・宮沢和史 × 三浦大知「島唄」

■20時頃～

・井上芳雄 × 宮本笑里「少年時代 」

・Kis-My-Ft2「Two as One」

・木梨憲武 × 宇崎竜童「サクセス」

・木村カエラ × ELAIZA「リルラ リルハ」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」

・TRF × 日向坂46「survival dAnce ～no no cry more～」「BOY MEETS GIRL」

・TRF × THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CRAZY GONNA CRAZY」「EZ DO DANCE」

・20th Century「夢の島セレナーデ」

・德永英明 × 松下洸平「壊れかけのRadio」

・Toshl × T.M.Revolution「夏の終りのハーモニー」「HOT LIMIT」

・なにわ男子「サチアレ」

■21時頃～

・あいみょん「初恋が泣いている」

・ORANGE RANGE「Melody」

・ORANGE RANGE「ロコローション」

・SEKAI NO OWARI「Habit」

・DA PUMP「Feelin' Good -It's PARADISE-」「U. S. A.」

・20th Century × 星屑スキャット「君だけに」

・NEWS「LOSER」

・MONGOL800「小さな恋のうた」

・MONGOL800 × WANIMA「愛燦々」

※予定していたOfficial髭男dismは、体調不良のため出演見合わせ