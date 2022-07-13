アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2022FNS歌謡祭 夏』が、きょう13日(18:30～)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18時半～
・工藤静香 × 氣志團「喧嘩上等」「慟哭」
・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
・NiziU「CLAP CLAP」
・NEWS × Hey! Say! JUMP × Kis-My-Ft2 × なにわ男子「weeeek」
・日向坂46「僕なんか」
・三浦大知 × 清塚信也「燦燦」
■19時頃～
・伊藤沙莉「15の夜」
・ウタ（歌唱：Ado）「新時代」「私は最強」
・郷ひろみ × 大洗高校マーチングバンド部「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」
・Tani Yuuki × RIEHATA「W/X/Y」
・氷川きよし「限界突破×サバイバー」
・Hey! Say! JUMP「恋をするんだ」
・Hey! Say! JUM × なにわ男子「ウィークエンダー」
・ミュージカル『ミス・サイゴン』カンパニー「火がついたサイゴン」「命をあげよう」「世界が終わる夜のように」
・LE SSERAFIM「FEARLESS」
●沖縄復帰50年企画
・ISSA × 満島真之介「花～すべての人の心に花を～」
・桐谷健太 × BEGIN「海の声」
・玉城千春 × 知念里奈「未来へ」
・夏川りみ × 島袋寛子 × BEGIN「涙そうそう」
・BEGIN × 夏川りみ × 島袋寛子 × 桐谷健太 × 玉城千春 × 知念里奈「島人ぬ宝」
・宮沢和史 × 三浦大知「島唄」
■20時頃～
・井上芳雄 × 宮本笑里「少年時代 」
・Kis-My-Ft2「Two as One」
・木梨憲武 × 宇崎竜童「サクセス」
・木村カエラ × ELAIZA「リルラ リルハ」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」
・TRF × 日向坂46「survival dAnce ～no no cry more～」「BOY MEETS GIRL」
・TRF × THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「CRAZY GONNA CRAZY」「EZ DO DANCE」
・20th Century「夢の島セレナーデ」
・德永英明 × 松下洸平「壊れかけのRadio」
・Toshl × T.M.Revolution「夏の終りのハーモニー」「HOT LIMIT」
・なにわ男子「サチアレ」
■21時頃～
・あいみょん「初恋が泣いている」
・ORANGE RANGE「Melody」
・ORANGE RANGE「ロコローション」
・SEKAI NO OWARI「Habit」
・DA PUMP「Feelin' Good -It's PARADISE-」「U. S. A.」
・20th Century × 星屑スキャット「君だけに」
・NEWS「LOSER」
・MONGOL800「小さな恋のうた」
・MONGOL800 × WANIMA「愛燦々」
※予定していたOfficial髭男dismは、体調不良のため出演見合わせ