ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが10日、神奈川・ぴあアリーナMMで開催された「ぴあ50th Anniversary MTV LIVE MATCH 2022.07.10」に出演した。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

この日のトリを務めたTHE RAMPAGEは、パフォーマーによる「PERFORMER'S D.N.A.」で幕開け。ソロダンスでそれぞれの持ち味を発揮し、圧巻のパフォーマンスで観客を圧倒した。

そしてボーカルも加わり「THE POWER」、「Lightning」、「LA FIESTA」、「Fandango」、「Can't Say Goodbye」、「LIVING IN THE DREAM」、「WELCOME 2 PARADISE」を続けて披露。力強いパフォーマンスと伸びやかな歌声を届けた。

ここでボーカル3人が挨拶。川村壱馬は「素敵なライブに参加させていただき光栄に思います。僕らのことをご存じない方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、全員と最高の思い出を作って帰りたいと思うので、僕らで最後しっかりと締めて。ここまでの最高の盛り上がりを僕らで止めるわけにはいかないので最後までよろしくお願いします」と呼びかけた。

RIKUは「THE RAMPAGEとしては久しぶりのイベント出演になるんですけど、こうしてまたイベントに出演することができて光栄に思っています。関係者の皆さん、お越しくださった皆さんに最大のリスペクトを込めて、全力でパフォーマンスさせていただきたいと思います」とメッセージ。

吉野北人は「イベント自体が久しぶりなので緊張感もありつつ気合いも入っています。今日は皆さんと一つになって最高の思い出を一緒に作っていけたらと思っています。最後まで一緒に楽しんでいきましょう!」と語った。

そして、川村は「『皆さん最後まで一緒に盛り上がってください』と言ったわけなんですが、次の曲で最後の曲なんです」と伝え、与那嶺瑠唯が「え~!」と反応。川村が「最後かいっていうことなんですが、ラスト盛り上がっていけますか!?」と盛り上げてから、ラスト曲「SWAG & PRIDE」も全力のパフォーマンスで魅了した。

「MTV LIVE MATCH」は、MTV JAPANによるオリジナル・ライブイベント。今回は、7m!n、OCTPATH、OWV、超特急、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが出演した。同イベントの模様は、MTVで8月27日(21:00~23:30)に放送。

■THE RAMPAGE from EXILE TRIBEセットリスト

1.PERFORMER'S D.N.A.

2.THE POWER

3.Lightning

4.LA FIESTA

5.Fandango

6.Can't Say Goodbye

7.LIVING IN THE DREAM

8.WELCOME 2 PARADISE

9.SWAG & PRIDE



Photo by 上山陽介