ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICS from EXILE TRIBEが5日、千葉・幕張メッセで行われたライブイベント「MTV LIVE MATCH 2022.06.05」に出演した。

FANTASTICS from EXILE TRIBE Photo by 上山陽介

トップバッターを務めたFANTASTICSは、白の衣装で登場。「Drive Me Crazy」でスタートし、「Tumbling Dice」「DiVE」「OVER DRIVE」と続け、パフォーマーのソロパートでは、世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人の6人がそれぞれも持ち味を発揮した。

「Overflow」を披露した後、中島颯太は「LIVE MATCH起こしの皆さん、盛り上がっていますか? トップバッターということでやってきましたけど、盛り上がり最高です。ありがとうございます!」と感謝。「僕たちはEXILE TRIBEということで、ゴリゴリのイメージ通りの曲もありますけど、スタイリッシュだったり、さわやかな曲も多いです」などと紹介した。

中島はまた、佐藤が出演するドラマ『理想ノカレシ』や堀が出演する『あざとくて何が悪いの?』のドラマも紹介し、「ぜひ見ていただきたいと思います」とメッセージ。佐藤と堀も手を振ってアピールした。

続いて、「サンタモニカ・ロリポップ」、さらに、6月29日発売の新曲「Escape」を披露すると、八木勇征は「新曲の『Escape』を初パフォーマンスさせていただきました」と説明。中島とともに「緊張しました」と笑い合った。

中島はここでも、「『美しい彼』映画化決定しました。ぜひ映画も見てください」と八木の出演作品をアピール。八木は「自分が出るみたいに」と笑い、今度は「『ポップUP!』のレギュラーやっていますけど、ちょっとトークうまくなったよね。どこから目線!?」と自分にツッコミを入れつつ中島の活躍も紹介した。

そして、中島と八木のボーカル2人で「Turn to You」を披露し、美しい歌声で観客を魅了。そして、パフォーマーもステージに戻り、夏らしさ全開の「Summer drops」、ラストは「Flying Fish」で締めくくった。

「MTV LIVE MATCH」は、MTV JAPANによるオリジナル・ライブイベント。今回は、ASTRO、FANTASTICS from EXILE TRIBE、JO1、w-inds.が出演した。同イベントの模様は、MTVで6月26日(19:00~21:30)に放送。

■FANTASTICS from EXILE TRIBEセットリスト

1.Drive Me Crazy

2.Tumbling Dice

3.DiVE

4.OVER DRIVE

5.Overflow

6.サンタモニカ・ロリポップ

7.Escape

8.Turn to You

9.Summer drops

10.Flying Fish