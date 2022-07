映画『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』(9月9日公開)の特別映像が4日、公開された。

映画『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』(

同作はEXILE TRIBEによるエンタテインメントPJ『HiGH&LOW』シリーズと、高橋ヒロシ(※高は、はしごだか)による不良漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー映画の続編。『クローズ』『WORST』の舞台である戸亜留市と、『HiGH&LOW』鬼邪高校が交差した世界を構築する。

今回公開されたのは、見れば最新作が100倍楽しめるという「1分で『HiGH&LOW THE WORST』シリーズが分かる特別映像」。登場人物30人以上の前作『HiGH&LOW THE WORST』の振り返りと最新作『HiGH & LOW THE WORST X』の予習が1分で出来る特別映像となっている。

番長・村山(山田裕貴)を“テッペン”とし統制が取れた鬼邪高・定時と、絶大な力を誇る轟(前田公輝)を中心に、新たな猛者が続々と頭角を現し群雄割拠の戦国時代へと突入する全日制。そんな中、鬼邪高の“テッペン”を狙う転校生・花岡楓士雄(川村壱馬/THE RAMPAGE)の登場で、さらに鬼邪高内の覇権争いは激化していく。

一方、幹部以外全員スキンヘッドの最強軍団、鳳仙学園の過去最強と謳われるリーダー上田佐智雄(志尊淳)を筆頭に最強の布陣を揃えていた。個性派揃い&圧倒的力を持つ鬼邪高と一枚岩に組織化された鳳仙。夕暮れの河原で両校ぶつかり合う、世紀の頂上決戦が幕を開ける。

続編となる『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』では、花岡楓士雄(川村壱馬)が頭をはる鬼邪高の前に、SWORD地区の鎌坂(かまさか)高校と江罵羅(えばら)商業高校を傘下に加え三校連合を結成した、エンジ色の学ランを着た”血の門”と呼ばれる瀬ノ門(せのもん)工業高校の頭・天下井公平(三山凌輝/BE:FIRST・RYOKI)と須嵜亮(中本悠太/NCT 127・YUTA)が最凶最悪の敵として立ちはだかる。前作より続投のお馴染みのメンバーや三校連合の新たな敵と、情報量&アクションが詰め込まれ、高速紹介で脳内を混乱させるパワーとスケールの特別映像となっている。

また、8日よりムビチケ前売券が全国の上映劇場(一部劇場を除く)にて発売開始。劇場窓口購入者限定で、ティザービジュアルを使用した「劇場限定オリジナルステッカー」(数量限定)がプレゼントされる。

(C)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (C)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX