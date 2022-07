大王製紙は7月1日、生理用ナプキンのパッケージと個包装にエリス初の"紙包装"を採用した「エリス 素肌のきもち ナチュラルシリーズ」をエリエールオンラインショップならびに日用品ショッピングサイト「LOHACO(ロハコ)」限定で発売した。価格はオープンで、多い昼〜ふつうの日用/羽つき/21cm/22枚が498円(編集部調べ)。

「エリス 素肌のきもち ナチュラルシリーズ」(オープン価格)

同商品では、パッケージと個包装に無漂白の紙包装を採用する事で、1枚あたりの使用プラスチック量(化繊含む)を約31%削減(同社従来品比)。インキには、植物由来のボタニカルインキを使用している。

シンプルかつナチュラルなデザインにこだわり、パッケージ正面には商品コンセプト「わたしと地球にやさしい」の英訳「Affable to Me and The Earth.」を記載している。

表面シートはオーガニックコットン仕様

環境に配慮しつつ、生理の憂うつな期間を快適に過ごせる機能性も意識し、表面シートには肌への負担を軽減するオーガニックコットンを取り入れている。