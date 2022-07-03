8月5～7日に東京・お台場青海周辺エリアにて行われるアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2022」の出演者第10弾として、≒JOYの参加が発表された。

≒JOYが「TIF」に出演するのは今回が初。彼女たちは8月6日に登場する。チケットは、現地観覧、オンライン視聴ともに現在発売中。

TOKYO IDOL FESTIVAL 2022 supported by にしたんクリニック

2022年8月5日（金）東京都 お台場青海周辺エリア

＜出演者＞

iSPY / アイテムはてるてるのみ3 / アステリア / Appare! / アップアップガールズ（仮） / AMEFURASSHI / アルテミスの翼 / alma / イケてるハーツ / INUWASI / ukka / えのぐ / elsy / THE ORCHESTRA TOKYO / かすみ草とステラ / 九州女子翼 / QUEENS / CROWN POP / Gran☆Ciel / 群青の世界 / CYBERJAPAN DANCERS / situasion / 疾走クレヨン / JamsCollection / Juice=Juice / シュレーディンガーの犬 / 純粋カフェラッテ / 神使轟く、激情の如く。 / Sweet Alley / CYNHN / 透色ドロップ / STAiNY / SAISON / タートルリリー / タイトル未定 / Task have Fun / chuLa / Devil ANTHEM. / 寺嶋由芙 / テラス×テラス / 東京女子流 / 22/7 / ナナランド / なんキニ！ / 虹のコンキスタドール / 26時のマスカレイド / NEO JAPONISM / NEMURIORCA / のらりくらり / buGG / #ババババンビ / パラディーク / Palette Parade / バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI / Peel the Apple / PiXMiX / BEYOOOOONDS / PinkySpice / BLACKNAZARENE / プリズムハート / POPPiNG EMO / HO6LA / MyDearDarlin' / 真っ白なキャンバス / Mirror,Mirror / メイビーME / 夜光性アミューズ / #よーよーよー / 4864. / Ringwanderung / Luce Twinkle Wink☆ / ルルネージュ / ワッツ◎さーくる / わんふぁす！ / and more



2022年8月6日（土）東京都 お台場青海周辺エリア

＜出演者＞

Appare! / アップアップガールズ（仮） / アップアップガールズ（２） / 雨ノ森川海 / ARCANA PROJECT / アンスリューム / アンダービースティー / ＝LOVE / ウイバナ / ukka / ASP / STU48 / 元EMPiRE / OCHA NORMA / カラフルスクリーム / 可憐なアイボリー / GANG PARADE / 九州女子翼 / QUEENS / クマリデパート / CROWN POP / Kolokol / C;ON / SeasoningS / #しゃにむにロック / JAPANARIZM / JYA☆PON / Jewel☆Mare / 純情のアフィリア / 神使轟く、激情の如く。 / CYNHN / SUPER☆GiRLS / Task have Fun / CHICA#TETSU / chairmans / chuLa / 超ときめき♡宣伝部 / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / つばきファクトリー / tipToe. / Devil ANTHEM. / でんぱ組.inc / NightOwl / ≒JOY / #2i2 / 虹のコンキスタドール / NUANCE / NEO JAPONISM / 脳内パステル / ≠ME / BudLaB / #ババババンビ / BiS / 翡翠キセキ / BiSH / FaM / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / PRSMIN / ベイビークレヨン BABY-CRAYON～1361～ / #PEXACOA / ベンジャス！ / WT☆Egret / B.O.L.T / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / 豆柴の大群 / Malcolm Mask McLaren / ミームトーキョー / METAMUSE（ZOC） / 夜光性アミューズ / Lovelys / 愛乙女☆DOLL / Run Girls, Run! / リルネード / LinQ / Luce Twinkle Wink☆ / わーすた / WAgg / and more



2022年8月7日（日）東京都 お台場青海周辺エリア

＜出演者＞

アイドルカレッジ / アキシブproject / アップアップガールズ（２） / Ange☆Reve / アンスリューム / いちごみるく色に染まりたい。 / INUWASI / ウマ娘 プリティーダービー / AKB48 / AKB48 Team 8 / 衛星とカラテア / HKT48 / SKE48 / STU48 / NMB48 / NGT48 / 美味しい曖昧 / OBP / OCHA NORMA / おにぱんず！ / 神薙ラビッツ / きのホ。 / Quubi / キングサリ / クマリデパート / クロスノエシス / 群青の世界 / Kolokol / 佐々木彩夏（ももいろクローバーZ） / situasion / JamsCollection / 純情のアフィリア / しろもん / STAiNY / Smewthie / タイトル未定 / DIALOGUE+ / 寺嶋由芙 / 点染テンセイ少女。 / ナナランド / 浪江女子発組合 / #2i2 / 26時のマスカレイド / 二丁目の魁カミングアウト / NUANCE / ネコプラpixx. / ハープスター / BAKUMON / パラディーク / PANDAMIC / PPE41 / fishbowl / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / FreeKie / FRUITS ZIPPER / HO6LA / BOCCHI。 / B.O.L.T / MyDearDarlin' / マジカル・パンチライン / MAPA / 松山あおい / まねきケチャ / MEWM / METAMUSE（ZOC） / momograci（ex:桃色革命） / You Never Know / ゆるめるモ！ / #よーよーよー / 4864. / ラストノート / Lovelys / Lily of the valley / Ringwanderung / わーすた / 我儘ラキア / and more



バーチャルTIF

＜出演者＞

青海ティア / 朝ノ瑠璃 / 雨ヶ崎笑虹 / 癒音くるみ / ガチ恋ぽんぽこ / てぇてぇトレイン / NHOT BOT / 花鋏キョウ / ミライアカリ / and more



※出演日未定

ゴリエ