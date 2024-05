Saucy Dog石原慎也「やっぱりFコードでつまずくよね」“ギター初心者あるある” を3つ紹介

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。5月7日(火)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、“ギター初心者あるある”を3つ紹介しました。石原:え~、どうだろうな? 音楽をやっていると、こういうギターの質問をもらうことが多々あるんです。せっかくなので、今夜は「ギターを始めたら普通に起こること」の授業をお届けしたいと思います!石原:言ってくれたように、指の皮がめくれるじゃないですか。で、俺もそうなんだけど、そのまま強く押さえすぎていると、爪の面積が小さくなっていくんですよね~……。深爪っていうか、爪と皮膚の間が剥がれて痛いの。俺はもう慣れたけどマジで痛くなるし、爪がどんどん短くなっていきました。だから、もう5年か10年ぐらいすると、左の指の爪がなくなるんじゃないかな……?(笑)。石原:やっぱり、Fコードでつまずくよね。よく言うじゃない? FとかB♭とかB……この辺は「セーハ」って言って、人差し指で1弦から6弦までを全部押さえるの。握力の問題なのかもしれないけど、これがなかなか難しくて。音が出なかったり出づらかったりするから、そこでつまずく人が多いんじゃないかなって思いますね。俺もつまずいた1人でございます……!「セーハ」するってことは、そのぶん手を余分に動かしたりしないといけないので、コードチェンジもスピーディにできなかったりするんだよね。だから、最初のうちはその部分でつまずいちゃう、っていう。曲のテンポに合わせて弾きづらくなっちゃったりとかね。石原:今までは、ちょっとネガティブなことを言ってきたんですけども……。今まで興味なかった音楽とかバンドとかを聴いて、「実はこの人たちってこういうことしてたんだ!」という新しい発見や気づきがあったり、「簡単そうに聴こえてんのに、意外とテクニカルなことしてるんだな」とか。そういうことがわかるようになってくるんじゃないのかな、って思います。難しいけどね。俺は吹奏楽部だったからベースとかによく耳がいってたんで、「ベースって、こういうふうに動いてんだな」とか、「ギターって、こんなに難しかったんだ」とか、やってみてわかったことがありましたね。(リスナーに)ギター始めたみたいですけど、ちょっとでも役に立てたらいいなと思って、今回はこの授業をさせていただきました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/