日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(2日15:00～)のタイムテーブルが発表された。8時間にわたって生放送される今回は、60組86曲が披露される。
■15時台
・Creepy Nuts「のびしろ」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「BIG CITY RODEO」
・下尾礼子「踊」
・TRF「BOY MEETS GIRL」
・Nexus-Cry「SHOWレース」
・milet「us」「Ordinary days」
◯アイドルメドレー
麻丘めぐみ×日向坂46「わたしの彼は左きき」
松本伊代 ×乃木坂46「センチメンタル・ジャーニー」
荻野目洋子×櫻坂46 「本木純情派」
◯絶対に忘れられない名曲メドレー
田村直美「ゆずれない願い」
サスケ 「青いベンチ」
nobodyknows+「ココロオドル」
島谷ひとみ「亜麻色の髪の乙女」
■16時台
・AKB48「根も葉もRumor」
・岡本知高「Time To Say Goodbye」
・KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
・DEAN FUJIOKA「Apple」
■17時台
・Awesome City Club × 富樫姉妹「勿忘」
・櫻坂46（歌唱楽曲は放送で発表）
・DISH//「沈丁花」
・富樫姉妹「チャルダッシュ」
・NEWS「未来へ」「ONE -for the win-」
・Hey! Say! JUMP「瞳のスクリーン」「真夜中のシャドーボーイ」「春玄鳥」
・緑黄色社会「キャラクター」「Mela!」
・世代をつなぐ名曲アルバム 松下洸平（歌唱楽曲は放送で発表）
・イッテQスペシャルコラボ AI×イモトアヤコ…AI「アルデバラン」
■18時台
・ジャニーズWEST「サムシング・ニュー」
・なにわ男子「The Answer」
・BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
・ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」「テーマソング」
・世代をつなぐ名曲アルバム 亀梨和也（歌唱楽曲は放送で発表）
◯絶対に忘れられない名曲メドレー
観月ありさ「TOO SHY SHY BOY!」「伝説の少女」
FIELD OF VIEW「突然」「DAN DAN心魅かれてく」
MOON CHILD「ESCAPE」
永井真理子「ミラクル・ガール」「ZUTTO」
■19時台
・King ＆ Prince「踊るように人生を。」
・SixTONES「共鳴」
・NiziU 「Chopstick」
・日向坂46（歌唱楽曲は放送で発表）
◯タオルアップ・ウェーブハンズ アンド ジャンプメドレー
乃木坂46「裸足でSummer」
Hey! Say! JUMP「Come On A My House」
大黒摩季「ら・ら・ら」
◯魂の叫びライブメドレー
DA PUMP「U.S.A」
SHOW-YA「限界LOVERS」
中孝介「サンサーラ」
■20時台
・[Alexandros]「閃光」
・工藤静香「黄砂に吹かれて」「くちびるから媚薬」「嵐の素顔」
・関ジャニ∞「がむしゃら行進曲」「ズッコケ男道」
・菅田将暉「惑う糸」
・Sexy Zone「RUN」
・BiSH「プロミスザスター」
・ヒロミ＆はなわ「神様との約束」
・RADIO FISH 「PERFECT HUMAN」
◯ダンスコラボメドレー
NiziU×本田望結「Take a picture」
BE:FIRST×大島美幸「Shining One」
Perfume×王林・村上佳菜子・市來玲奈「チョコレイト・ディスコ」
■21時台
・イッテQスペシャルコラボ 秋川雅史×みやぞん…秋川雅史「千の風になって」
・乃木坂46（歌唱楽曲は放送で発表）
・LE SSERAFIM「FEARLESS」
◯時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー
山田涼介・岸優太・岩本照「抱きしめてTONIGHT」
村上信五・有岡大貴・向井康二・藤原丈一郎「ギンギラギンにさりげなく」
高橋海人・ジェシー・大橋和也「仮面舞踏会」
ラウール・道枝駿佑「ガラスの十代」
増田貴久・安田章大・高木雄也・森本慎太郎「DAYBREAK」
小山慶一郎・大倉忠義・薮宏太・田中樹・渡辺翔太「夜空ノムコウ」
加藤シゲアキ・横山裕・中島裕翔・神宮寺勇太・深澤辰哉「AMBITIOUS JAPAN!」
丸山隆平・伊野尾慧・阿部亮平・佐久間大介・大西流星「愛なんだ」
亀梨和也・京本大我「硝子の少年」
上田竜也・知念侑李・高地優吾・西畑大吾・長尾謙杜「A・RA・SHI」
平野紫耀・松村北斗・宮舘涼太・高橋恭平「Venus」
永瀬廉・目黒蓮「青春アミーゴ」
◯『速報!歌の大辞テン!!』復活企画
青山テルマ「そばにいるね」
工藤静香「慟哭」
中島美嘉「雪の華」
■22時台
・Snow Man「Grandeur」
・Perfume「Time Warp」
・YOSHIKI×SixTONES「Imitation Rain」
・YOSHIKI×サラ・ブライトマン「Miracle」
※各時間帯の掲載順は、アーティスト名50音順（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性があり