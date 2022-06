日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(2日15:00~)のタイムテーブルが発表された。8時間にわたって生放送される今回は、60組86曲が披露される。

『THE MUSIC DAY』=日本テレビ提供

■15時台

・Creepy Nuts「のびしろ」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「BIG CITY RODEO」

・下尾礼子「踊」

・TRF「BOY MEETS GIRL」

・Nexus-Cry「SHOWレース」

・milet「us」「Ordinary days」

◯アイドルメドレー

麻丘めぐみ×日向坂46「わたしの彼は左きき」

松本伊代 ×乃木坂46「センチメンタル・ジャーニー」

荻野目洋子×櫻坂46 「本木純情派」

◯絶対に忘れられない名曲メドレー

田村直美「ゆずれない願い」

サスケ 「青いベンチ」

nobodyknows+「ココロオドル」

島谷ひとみ「亜麻色の髪の乙女」



■16時台

・AKB48「根も葉もRumor」

・岡本知高「Time To Say Goodbye」

・KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」

・DEAN FUJIOKA「Apple」

■17時台

・Awesome City Club × 富樫姉妹「勿忘」

・櫻坂46(歌唱楽曲は放送で発表)

・DISH//「沈丁花」

・富樫姉妹「チャルダッシュ」

・NEWS「未来へ」「ONE -for the win-」

・Hey! Say! JUMP「瞳のスクリーン」「真夜中のシャドーボーイ」「春玄鳥」

・緑黄色社会「キャラクター」「Mela!」

・世代をつなぐ名曲アルバム 松下洸平(歌唱楽曲は放送で発表)

・イッテQスペシャルコラボ AI×イモトアヤコ…AI「アルデバラン」

■18時台

・ジャニーズWEST「サムシング・ニュー」

・なにわ男子「The Answer」

・BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

・ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」「テーマソング」

・世代をつなぐ名曲アルバム 亀梨和也(歌唱楽曲は放送で発表)

◯絶対に忘れられない名曲メドレー

観月ありさ「TOO SHY SHY BOY!」「伝説の少女」

FIELD OF VIEW「突然」「DAN DAN心魅かれてく」

MOON CHILD「ESCAPE」

永井真理子「ミラクル・ガール」「ZUTTO」

■19時台

・King & Prince「踊るように人生を。」

・SixTONES「共鳴」

・NiziU 「Chopstick」

・日向坂46(歌唱楽曲は放送で発表)

◯タオルアップ・ウェーブハンズ アンド ジャンプメドレー

乃木坂46「裸足でSummer」

Hey! Say! JUMP「Come On A My House」

大黒摩季「ら・ら・ら」

◯魂の叫びライブメドレー

DA PUMP「U.S.A」

SHOW-YA「限界LOVERS」

中孝介「サンサーラ」

■20時台

・[Alexandros]「閃光」

・工藤静香「黄砂に吹かれて」「くちびるから媚薬」「嵐の素顔」

・関ジャニ∞「がむしゃら行進曲」「ズッコケ男道」

・菅田将暉「惑う糸」

・Sexy Zone「RUN」

・BiSH「プロミスザスター」

・ヒロミ&はなわ「神様との約束」

・RADIO FISH 「PERFECT HUMAN」

◯ダンスコラボメドレー

NiziU×本田望結「Take a picture」

BE:FIRST×大島美幸「Shining One」

Perfume×王林・村上佳菜子・市來玲奈「チョコレイト・ディスコ」

■21時台

・イッテQスペシャルコラボ 秋川雅史×みやぞん…秋川雅史「千の風になって」

・乃木坂46(歌唱楽曲は放送で発表)

・LE SSERAFIM「FEARLESS」

◯時代をつなぐジャニーズシャッフルメドレー

山田涼介・岸優太・岩本照「抱きしめてTONIGHT」

村上信五・有岡大貴・向井康二・藤原丈一郎「ギンギラギンにさりげなく」

高橋海人・ジェシー・大橋和也「仮面舞踏会」

ラウール・道枝駿佑「ガラスの十代」

増田貴久・安田章大・高木雄也・森本慎太郎「DAYBREAK」

小山慶一郎・大倉忠義・薮宏太・田中樹・渡辺翔太「夜空ノムコウ」

加藤シゲアキ・横山裕・中島裕翔・神宮寺勇太・深澤辰哉「AMBITIOUS JAPAN!」

丸山隆平・伊野尾慧・阿部亮平・佐久間大介・大西流星「愛なんだ」

亀梨和也・京本大我「硝子の少年」

上田竜也・知念侑李・高地優吾・西畑大吾・長尾謙杜「A・RA・SHI」

平野紫耀・松村北斗・宮舘涼太・高橋恭平「Venus」

永瀬廉・目黒蓮「青春アミーゴ」

◯『速報!歌の大辞テン!!』復活企画

青山テルマ「そばにいるね」

工藤静香「慟哭」

中島美嘉「雪の華」



■22時台

・Snow Man「Grandeur」

・Perfume「Time Warp」

・YOSHIKI×SixTONES「Imitation Rain」

・YOSHIKI×サラ・ブライトマン「Miracle」

※各時間帯の掲載順は、アーティスト名50音順(メドレー・企画を除く)

※放送時間は変更の可能性があり