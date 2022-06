お笑いコンビ・見取り図(盛山晋太郎、リリー)が29日、東京・国立競技場で行われた「2022Jリーグ YBC ルヴァンカップ プライムステージ組み合わせ オープンドロー」に出席した。

見取り図が2022Jリーグ YBC ルヴァンカップ PR大使に

普段から自身のSNSなどでもサッカー好きな一面を発信し、Jリーグファンからも“サッカー好き”として認知されるお笑い芸人の見取り図が、「2022Jリーグ YBC ルヴァンカップ PR大使」に就任。日本プロサッカーリーグ チェアマンの野々村芳和氏より「2022Jリーグ YBC ルヴァンカップ PR大使」の肩書きが書かれた特大名刺の授与が行われた。

盛山は「感無量ですね。Jリーグの面白さを僕たちなりに皆さんにお伝えできたらなと。サッカーにあまり触れてこなかった方にも興味を持っていただけるように、ポップに楽しさを伝えられたら」と意気込み、リリーが「僕はPR大使を皮切りにゆくゆくはチェアマンになっていこうかなと思います」とふざけると、「無理やろ。吉本の素人がよ!」とツッコんだ。

オープンドロー(抽選会)には、プライムステージ出場クラブより代表選手が各1人ずつ出席。浦和レッズのキャスパー ユンカー、川崎フロンターレの橘田健人、横浜 F・マリノスの宮市亮、名古屋グランパスの甲田英將、セレッソ大阪の山中亮輔、ヴィッセル神戸の小田裕太郎、サンフレッチェ広島の鮎川峻、アビスパ福岡の金森健志が参加した。

組み合わせが決定すると、盛山は「楽しみですね。ワクワクします。トーナメント表を見ているだけでハイボール3杯飲める」と言い、「サッカーに触れたことのない方にもルヴァンカップをきっかけにJリーグ、サッカーの楽しさを知っていただきたいので、できる限りの応援をさせていただきたい」と語った。

リリーも「(那須川)天心VS武尊くらいワクワクする」と期待。「このチームとこのチームが当たってほしいなって自分の中で想像していたんですけど、その通りになりました。全試合楽しみです」と話して笑いを誘い、盛山から「奇跡やな。すごいやん! もっと騒げよ(笑)」とツッコまれていた。

■2022Jリーグ YBC ルヴァンカップ プライムステージ組み合わせ

準々決勝(8月3日、10日)

浦和 VS 名古屋[A]

川崎 VS C大阪[B]

横浜 VS 広島[C]

福岡 VS 神戸[D]



準決勝(9月21日、25日)

Aの勝者 VS Bの勝者

Cの勝者 VS Dの勝者



決勝(10月22日)