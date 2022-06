BOOWYのパチスロ「パチスロBOOWY」が新機種として全国販売される。

本機は昨年から実施されてきたBOOWYの結成40周年記念企画の集大成として発売されるもの。BOOWYの楽曲の中でも特に人気の高い楽曲全22曲や、ラストライブ「LAST GIGS」の映像が搭載され、ラストライブのセットリストを再現した演出も用意されている。導入時期は9月中旬頃予定。7月2日(土)には本機のテレビCM放映が全国でスタートする。YouTubeではCM動画を公開中。

新機種発売とテレビCM放映を記念し、QuoカードPayやBOOWY40周年記念グッズなどが当たるプレゼントキャンペーンが明日6月29日9:00から7月11日8:59まで実施される。詳細はキャンペーンの特設サイトで確認を。

「パチスロBOOWY」搭載楽曲リスト

・B・BLUE

・BABY ACTION

・BAD FEELING

・DRAMATIC? DRASTIC!

・MARIONETTE

・わがままジュリエット

・LONGER THAN FOREVER

・CLOUDY HEART

・WORKING MAN

・PLASTIC BOMB

・JUSTY

・IMAGE DOWN

・BEAT SWEET

・ONLY YOU

・DREAMIN'

・ホンキー・トンキー・クレイジー

・NO. NEW YORK

・LIAR GIRL

・BLUE VACATION

・ハイウェイに乗る前に

・季節が君だけを変える

・MEMORY



※「BOOWY」の2つ目のOはストローク符号付きが正式表記。