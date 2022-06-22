歌手でタレントの田原俊彦が21日、都内で行われた高級生食パン専門店「乃が美」の新ライン発表会に登場した。田原はこの日、歌手デビュー43年目の記念日を迎えた。
（オススメ動画）
🎬田原俊彦、デビュー43年目突入記念日に登場！マスコミの笑いを気にしながらも”トシちゃん節”絶好調 新ライン『黒山乃が美』発表会&試食会
https://youtu.be/SlY6GJyri5Y
🎬田原俊彦、撮られまくった“FRIDAY”「いい加減にしろ」、 タッグを組んで還暦記念写真集を出版「今は感謝でいっぱい」 写真集『DOCUMENTARY』発売記者会見
https://youtu.be/HGSeEQWbpa4
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