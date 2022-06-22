『第6回 みんなが選ぶ TSUTAYA コミック大賞』の授賞式が21日、都内で行われ、お笑いコンビの空気階段とボーイズグループ・OWVの本田康祐が出席した。
（オススメ動画）
🎬OWV本田康祐、ファンからの「やすぽん」コメントに照れ笑い 漫画は「お休みの日にお風呂に浸かりながら」『第6回 みんなが選ぶ TSUTAYA コミック大賞』授賞式
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