アイドルグループ・NEWSが、きょう17日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』(毎週金曜21:00~)に出演する。

NEWS

NEWSは増田貴久主演ドラマ主題歌「LOSER」をパフォーマンス。“敗者”をテーマにした壮大なメッセージソングで、勝った者と負けた者、過去と未来、そんな全ての心情が交差する力強い一曲。増田デザインの衣装にも注目が集まっており「イントロなしの頭サビなのでちゃんと入れるように頑張ります! 衣装はボロボロになってもカッコよかったり、諦めてない、負けたと思ってない感じを表現しました」と、コメントを寄せた。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカルを務める今市隆二は、日常会話を歌詞に取り入れたキャッチーな新曲「辛」(つら)をテレビ初披露する。同曲は、Awichをはじめ数々のラッパーを手掛けてきたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、「喪失感」「大切な人を失う悲しみ」をポップミュージックに昇華した楽曲だ。

平井 大はストリーミング再生数3億回突破、2020年にTikTokなどでカバー動画やカップル動画が投稿され、結婚式でも人気のラブソング「Stand by me, Stand by you.」を歌い上げる。

ゆずは最新アルバム「SEES」からリード曲「君を想う」をテレビ初披露。作詩を北川悠仁、作曲を北川と蔦谷好位置氏が手掛けた楽曲で、デビュー25周年イヤーの2022年に届けるべき新たな“ゆずスタンダード曲”となっている。

そのほか、マカロニえんぴつはCM曲として話題の「たましいの居場所」を。VTR企画では、「結婚式場スタッフに聞いた! 最新ウェディングソングBEST10」を発表する。

■出演アーティスト