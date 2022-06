二宮和也が主演を務める映画『TANG タング』(8月11日公開)のグリーティング“梅雨入りタング”ビジュアルが15日、公開された。

同作はイギリスのハートウォーミング小説『ロボット・イン・ザ・ガーデン』の映画化作。ゲーム三昧で妻に捨てられた、ダメ男・春日井健(二宮)はわけあって無職で人生に迷子中だが、ある日、家の庭に突然現れた記憶を無くした不良品ロボット・タングに出会う。迷子同士の運命の出会いは、ポンコツコンビの驚きにみちた壮大な冒険の幕開けとなる。

今回公開されたビジュアルでは、タングが大好きな“てんとう虫”柄の傘を持ち、梅雨を楽しんでいる様子が収められた。16日7時より映画『TANG タング』公式サイトにて無料配布される。

また、あわせて公開された場面写真は、タングと健が“ある人物”に会うために宮古島を訪れ、ひょんなことから2人とも海に落ちてしまい、健がタングの体を拭いてあげている様子を切り取ったもの。嫌々ながらもタングと冒険に出た健だったが、何だかんだ面倒をみてあげてしまう姿に思わず心温まるシーンとなっている。

