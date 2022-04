二宮和也が主演を務める映画『TANG タング』(8月11日公開)のグリーティング“お出かけタング”画像&場面写真が27日、公開された。

二宮和也

同作はイギリスのハートウォーミング小説『ロボット・イン・ザ・ガーデン』の映画化作。ゲーム三昧で妻に捨てられた、ダメ男・春日井健(二宮)はわけあって無職で人生に迷子中だが、ある日、家の庭に突然現れた記憶を無くした不良品ロボット・タングに出会う。迷子同士の運命の出会いは、ポンコツコンビの驚きにみちた壮大な冒険の幕開けとなる。

今回公開されたのは、ゴールデンウィークに合わせたお出かけに心をときめかせている表情を浮かべるタングの新たなグリーティングビジュアル。公式サイトにて4月27日7時より無料配布されている。

また合わせて解禁された健とタングの2ショット場面写真は、タングを製造したと思われるロボット製造企業のアトビットシステムズへ向かう飛行機の中でのシーン。いまだ謎に包まれるタングの秘密へとつながる、冒険の始まりのシーンである。この機内で、タングは映像パネルに映るアニメ番組から、この後に続く健との関係を象徴する”セリフ”をインプットし、後に健とタングに置き換えた魔法の言葉に繋がる、冒険の始まりを描いた重要なシーンとなっている。

Based on “A ROBOT IN THE GARDEN” by Deborah Install Copyright (C) 2015 by Deborah Install Licensed by Deborah Install c/o Andrew Nurnberg Associates, London through Tuttle-Mori Agency, Inc. ,Tokyo

(C)2022映画「 TANG 」製作委員会