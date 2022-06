二宮和也が主演を務める映画『TANG タング』(8月11日公開)の本予告映像が9日、公開された。

同作はイギリスのハートウォーミング小説『ロボット・イン・ザ・ガーデン』の映画化作。ゲーム三昧で妻に捨てられた、ダメ男・春日井健(二宮)はわけあって無職で人生に迷子中だが、ある日、家の庭に突然現れた記憶を無くした不良品ロボット・タングに出会う。迷子同士の運命の出会いは、ポンコツコンビの驚きにみちた壮大な冒険の幕開けとなる。

本予告映像では、2人の旅の目的が実はタングの修理だったことが明らかに。「一緒に行くか」と優しく声をかけ、無邪気に喜ぶタングを見つめる健のまなざしはとても優しく、2人の間に絆が生まれたことを感じさせる。旅の過程で明らかになるタングに隠された世界を変える力を巡り、謎の組織のミステリアスな加藤(小手伸也)や、狂気に満ちた小出と大釜(かまいたち山内健司、濱家隆一)らが執拗に追い続ける様子も。行方知れずになっていたロボット工学の第一人者、馬場教授(武田鉄矢)が「彼には、世界を変えられるだけの力がある」と話す理由や、「俺の大切な友達だ!」と体を張って奮闘する健とタングの行方など、気になる予告映像となっている。

今回の本予告映像ではmiletが歌う主題歌「Always You」も解禁となった。かけがえのない人に普段は言葉で伝えられない愛を歌にしたというコンセプトのもと、タイトルを印象的に歌詞に使った心温まる楽曲 となっている。新たに公開された場面写真は、タングと健の友情と絆が伺えるものに。健がタングの目線に合わせ、優しい表情でタングと手を取り合っている。

二宮和也 コメント

タングは男性、女性問わずに可愛らしいと感じてくれると思います。タングのビジュアルや、動いているところは僕くらいの年代の人たちでも可愛いと思えるようなキャラクターだと思いますね

かまいたちのお二人が映画畑の人間ではないという意識があったのか、緊張されているんだろうなと感じましたね。かまいたちさんお二人での撮影が多かったので、気を遣わせないように遠くから見ていました。あとバラエティ番組で共演したこともあるのでやりやすかったですね。

Based on “A ROBOT IN THE GARDEN” by Deborah Install Copyright (C) 2015 by Deborah Install Licensed by Deborah Install c/o Andrew Nurnberg Associates, London through Tuttle-Mori Agency, Inc. ,Tokyo

(C)2022 映画「 TANG 」製作委員会