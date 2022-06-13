TWIN PLANETは7月5日～8月21日、ビスケット菓子「たべっ子どうぶつ」のコンセプトカフェ「たべっ子どうぶつカフェスタンドOmotesando」を東京都渋谷区神宮前にオープンする。営業時間は、11時～19時。

「トゥンカロンセット」(3,300円)

期間中は、カフェメニューとして、店内で人気キャラクターの「トゥンカロンセット」(3,300円)といったオリジナル飲食メニューを提供する。

そのほか、「たべっ子どうぶつカフェスタンドOmotesandoグッズセット(全4種)」(3,300円)、「たべっ子どうぶつカフェスタンドOmotesandoミニ巾着ポーチ(全9種)」(660円)などのグッズも取りそろえる。店頭でグッズを購入した人に向け、限定オリジナルショッパー(有料)も用意。期間限定でECサイトでもグッズの販売を行う。

「たべっ子どうぶつカフェスタンドOmotesandoグッズセット(全4種)」(3,300円)

「たべっ子どうぶつカフェスタンドOmotesandoミニ巾着ポーチ(全9種)」(660円)

フードメニュー・ドリンクメニューを注文すると、1メニューにつき1枚、会場限定のキャラクターショップカードをランダムにプレゼントする。事前購入のフードメニューも特典対象。7月と8月でキャラクターのラインナップは変更する。

店内には、"かわいい映え写真"が撮影できる仕掛けのフォトスポットも設置。また、キャラクターと一緒に写真撮影ができる「キャラクターグリーティング」も不定期で開催する。詳細は公式Twitterで情報を随時公開する。

入場予約は6月13日の18時から、専用の予約サイトから受け付ける。