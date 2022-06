お見舞いメールには、一定のルールやビジネスマナーがあります。相手への気遣いを示したいのに、マナーを知らずに失礼な内容になってしまうこともあるため、基本的なルールは確認してからメールを作成しましょう。

本稿では、お見舞いメールを送る際のビジネスマナーや避けるべき忌み言葉、書くときのポイントについて解説します。シーン別の例文や英語での例文も用意していますので、お見舞いメールを作成する際の参考にしてください。

お見舞いメールを送る際は、ビジネスマナーとして注意したいことがいくつかあります。どういう点に注意すべきか、5点にまとめて解説します。

ビジネスメールの一般的なルールと同様、メールの件名は、見ただけで要件がわかるように作成しましょう。見舞いであることを明記し、同じ部署の上司なら名前、他部署なら部署名、他社なら会社名と氏名を記載してください。以下は件名の一例です。

お見舞いのメールは、相手の体調を考慮してあまり長くならないように意識します。ビジネスメールなら冒頭で時候の挨拶を入れますが、お見舞いメールのときに限り、時候の挨拶は不要です。

お見舞いメール本文は、相手の体調を気遣いつつも、簡潔にまとめます。仕事の話は心配をかけることもあるため極力避けましょう。相手の体調を気遣う文章の後は、見舞いの予定があればその旨を申し添えて締めくくる形が理想です。

お見舞いメールでは、追伸を使ってはいけません。追伸は「重なる」を想起させ、お見舞いには縁起がよくないと言われているためです。また、メールの本文を簡潔にまとめても、追伸があるとその分文章も長くなってしまいます。

最後に、返信不要であることを丁寧に伝えましょう。「ご返信はお気遣いのないようお願いいたします。」と丁寧な言い回しで最後に申し添える形で問題ありません。

相手側は、多くの人からお見舞いメールを受け取っていると考えられます。返信の負担を少なくするひと言があると、お見舞いメールを受け取った人は返信のプレッシャーを感じずに済みます。

お見舞いメールで避けるべき忌み言葉はいくつかあります。忌み言葉とされる理由と忌み言葉は次の通りです。

これらの言葉は、注意しないとついつい使ってしまいます。そのためメールを作成した後は、忌み言葉を使っていないかどうか見直しをしてから送信しましょう。

基本的なマナーを確認したら、いよいよお見舞いメールを書きましょう。ここではお見舞いメールを書く際のポイントを紹介します。

お見舞いでは、相手への気遣いを示す言葉のみに留め、仕事で不安な気持ちにならないよう注意します。気を遣うつもりで、つい仕事の現状を語りがちですが、できれば仕事の話はしないようにしましょう。

気を遣うつもりで「仕事上は問題ないので安心して休んでほしい」と書くのも要注意です。このような書き方をすると、相手によっては「自分がいなくても仕事が問題なく回っている」ことに疎外感を抱く可能性があります。

メールの返信で質問された場合は、相手が必要とされていることを暗に示す形で返信するのが無難です。例えば、「何とか回っているが、やはりいてもらった方が心強いので、復帰されることをお待ちしています」といった返信を考えましょう。

相手体調や病状はこちらから質問しないようにしましょう。相手の認識とこちらの情報がずれていると、相手側を不安にさせてしまう可能性があります。嫌なことを思い出させてしまうかもしれません。相手側から病状について話してきた場合も、快復を祈っている気持ちを伝えて相手の病状を詮索しないようにしましょう。

お見舞いメールで「頑張って」「大丈夫」というように、励ましの言葉を使う人もいますが、励ましの言葉は避けてください。

安易な励ましは、病気やケガで苦しんでいる人に精神的なプレッシャーを与えてしまうことも少なくありません。

病気やケガの内容を聞き、次の例のように自分や他人が同じ状況だった場合を引き合いに出して励まそうとする人もいます。

似た状況だとしても、お見舞いの相手と他人を比較することはあまり意味がありません。それどころかかえって悪い印象を与えるので、決して自分と比較しないようにしてください。

ここからは、さまざまなシーン別のお見舞いメールや、お見舞いに対するお礼の返信メールの例文を紹介します。近いシチュエーションの例文を参考に、アレンジしてお見舞いメールを作成してください。

病気のお見舞いメールも、ケガのお見舞いメールと同じ形で問題ありません。やはり仕事の話には触れず、相手への気遣いを示すとともに何か困ったことがあれば伝えてください、という思いやりも示します。

取引先の課長が入院したケースを想定したお見舞いメールを紹介します。より丁寧な表現を使うことを心掛けましょう。

災害により出社できないが、体調には問題がない同僚に出すお見舞いメールの例です。

同僚だとしても言葉遣いは丁寧にするよう注意しつつ、困ったことがあれば力になりたい旨申し出ることを中心に、気遣いを伝える内容にしましょう。この場合、「困ったことがあったら連絡して」と記載しているので「返信不要」の一文はあえてつけていません。

上司のご家族にお見舞いメールを出す場合は、上司とともにご家族への気遣いを忘れないようにしましょう。

お見舞いメールに対してお礼の気持ちを伝える返信の例です。相手のお見舞いメールへの感謝を文頭で示した後、現状を説明して今後いつぐらいに復帰できそうかを伝え、相手が安心するような言葉で締めくくるとよいでしょう。

後輩へのお見舞いメールは基本的には同僚宛てと同じ表現でいいでしょう。

ここでは英語でお見舞いメールを送る場合の例文を紹介します。

Dear Tom

I was very surprised to hear that you are in the hospital.

I'm very worried about you.

I'm sad to think that I will not be able to see you for a while.

I hope you will get well soon.

【日本語訳】

トムへ

あなたが入院していると聞き大変驚きました。

とても心配しています。

しばらく会えないと思うと寂しいです。

早く良くなるよう祈っています。