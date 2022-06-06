劇場版「からかい上手の高木さん」の完成披露上映会が4日に都内で行われ、高橋李依、梶裕貴、大原ゆい子、赤城博昭監督が登壇した。
©山本崇一朗・小学館/劇場版からかい上手の高木さん製作委員会
6月10日（金）よりロードショー！
配給：東宝映像事業部
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