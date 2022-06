5日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』(毎週日曜13:00~13:30)は、先週に続き、南海キャンディーズ・山里亮太率いる“世渡り上手芸人”をゲストに迎え、「Snow Man vs 世渡り上手芸人Man 日常生活で起こるアレ! 対応センスある~Manはどっち?」を届ける。

「Snow Man vs 世渡り上手芸人Man 日常生活で起こるアレ! 対応センスある~Manはどっち?」後半戦を放送

Snow Man(岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介)がさまざまなお題にチャレンジする同番組。

5日の放送は、Snow Manと山里率いる芸人軍団が日常にありそうなワンシーンでの“対応センス”を競い、その道に精通している人物に審査をしてもらう対決企画の後半戦。

前回の放送では4つのセンス対決が行われ、宮舘 vs 3時のヒロイン・福田の「カラオケの選曲センス」対決では、感謝を交えつつ替え歌を歌い上げた福田が勝利。目黒 vs 錦鯉・長谷川の「タクシーまで見送られたときの去り際のセンス」対決では、“ブレーキランプ”を使った演出をした目黒が見事勝利。向井 vs もう中学生の演技対決となった「5分遅刻したけどしてないようにみせるセンス」対決では、審査員をほめまくった向井が勝利。そして深澤 vs 山里の「ちょっとウザめな先輩から絡まれた時のシチュエーション」対決では、山里が持ち前のユーモアと抜群の対応力で勝利を手にした。一進一退の対決となった前半戦は、Snow Manと芸人チームがそれぞれ2勝2敗の引き分けに・・・。

そして明日の放送で、火花散る戦いがついに決着。「自動販売機で気持ちよくジュースをおごってもらうセンス」対決では、Snow Manの最年少・ラウールが「奢らせたら右に出るものはいない!」という岡野陽一に挑む。「10代だから可愛いんですよ」(佐久間)とメンバーからも愛されるラウールは、どんなセンスを見せるのか。さらに岩本 vs 納言・薄幸の「電車で席をスマートに譲るときのセンス」対決では、薄幸の衝撃行動に一同驚愕。そんな中、岩本は持ち前の筋力を生かして応戦!?

そのほか渡辺&阿部 vs ジェラードンのアタック西本&かみちぃによる「結婚式のおめでとうコメント」、佐久間 vs 錦鯉・渡辺の「カフェでのアイドリングトーク」と、後半もそれぞれのセンスが爆発し大混戦。両者負けられない戦い・・・波乱の対決の行方は? 果たして罰ゲームを受けるのはどちらのチームなのか。

(C)TBS