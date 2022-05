5人組ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEが29日、神奈川・ぴあアリーナMMで行われた「MTV LIVE MATCH」に出演した。

「MTV LIVE MATCH」は、MTV JAPANによるオリジナル・ライブイベント。2022年の第1弾として開催された今回は、オープニングアクトをOCTPATHが務め、BE:FIRST、Novel Coreが続き、Da-iCEがトリを務めた。

Da-iCE(工藤大輝、岩岡徹、大野雄大、花村想太、和田颯)は、最新曲である「DOSE」や昨年日本レコード大賞を獲得した「CITRUS」を披露。そして今年の新曲「Break out」「SWITCH」「Clap and Clap」とたたみかけるようなセットリストで会場は最高潮に達し、安定感と成熟度を感じさせるパフォーマンスで終始観客を魅了した。

MCでは、工藤が「THme(OCTPATHのファン)の皆さん、BESTY(BE:FIRSTのファン)の皆さん、OUTER(Novel Coreのファン)の皆さん、そして我が6面(Da-iCEのファン)の皆さん」とすべてのファンに声をかけ、「その調子で最後まで楽しんでほしいと思います」とメッセージ。

花村は「我々Da-iCE、本日おそらく最年長でございます。ですが、若い方たちに負けないぐらい、ここから先、バチバチにギアあげて、やっぱDa-iCEすごかったなと思ってもらえるようにしたいと思います!」と力強く語った。また、大野らがおかしな動きを始めると、「何やってんだ(笑)。悪ふざけダメだよ。でも悪ふざけがいいところなんです」とツッコミ。会場から笑い声も聞こえた。

なお、同ライブの模様は、MTVで6月26日(19:00~21:30)に放送。

■Da-iCEセットリスト

1. FAKE ME FAKE ME OUT

2. DOSE

3. BACK TO BACK

4. DREAMIN' ON

5. Promise

6. CITRUS

7. Break Out

8. SWITCH

9. Clap and Clap

Photo by 上山陽介