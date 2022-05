ボーイズグループ・OCTPATH(オクトパス)が29日、神奈川・ぴあアリーナMMで行われた「MTV LIVE MATCH」に出演した。

OCTPATH Photo by 上山陽介

オープニングアクトとして出演したOCTPATHは、「Wild」「IT'S A BOP」を続けて披露。最初のMCで、一人ひとり個性あふれる自己紹介を行った。

続いて、「Be with you」を披露。ラストの「Perfect」のパフォーマンス前に、四谷真佑が大きな身振り手振りを交えて曲紹介を始めると、メンバーから「スティーブ・ジョブズさん!? 新しいiPhone紹介!?」とツッコミが。四谷は「新しいiPhoneは出ないけど、僕たちの新曲が出ます」と返し、「表題曲の『Perfect』を披露したいんですけど、皆さん盛り上がる準備できていますか!?」と盛り上げた。

「Perfect」パフォーマンス後には、「皆さん最後まで盛り上がって楽しんでください! 以上、OCTPATHでした。ありがとうございました!」とあいさつし、「『MTV LIVE MATCH』スタート!」と開幕を宣言した。

「MTV LIVE MATCH」は、MTV JAPANによるオリジナル・ライブイベント。2022年の第1弾として開催された今回は、Da-iCE、Novel Core 、BE:FIRST、OCTPATH(OPENING ACT)の4組が出演した。同ライブの模様は、MTVで6月26日(19:00~21:30)に放送。

■OCTPATHセットリスト

1. Wild

2. IT'S A BOP

3. Be with you

4. Perfect