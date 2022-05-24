トム・クルーズとジェリー・ブラッカイマーが23日、『トップガン マーヴェリック』来日記者会見に登場。日本のファンへ映画の魅力を語った。
『トップガン マーヴェリック』5月27日（金）全国ロードショー
配給：東和ピクチャーズ
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