北川景子とジャングルポケット（おたけ、太田博久、斉藤慎二）が17日、映画『それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル』公開アフレコイベントに登場。アンパンマンとばいきんまんも駆けつけ、賑やかなイベントとなった。
映画『それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル』
©︎やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV
©︎やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2022
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🎬北川景子、ギャップ萌え不可避のパワフルボイスを披露！熱演にジャンポケも感服 映画『それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル』公開アフレコイベント
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