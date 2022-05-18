花守ゆみり、原紗友里、高橋李依らが15日、アニメ『ゆるキャン△』シリーズ「映画館で野外活動〜テストキャンプ上映会〜」に登場。作品の魅力を語った。
映画『ゆるキャン△』7月1日（金）よりロードショー！
配給：松竹
©︎あfろ・芳文社/野外活動委員会
（オススメ動画）
🎬高橋李依、“ゆるキャン”シリーズの見どころは「毛の量」！？マニアックすぎるポイントに花守ゆみり&原紗友里も爆笑！アニメ『ゆるキャン△』シリーズ「映画館で野外活動〜テストキャンプ上映会〜」
https://youtu.be/4sTpFLBUMvo
🎬”ゆるキャン”キャスト陣、新参ファンに配慮しネタバレ避けトーク！つい盛り上がり危うい場面も！？アニメ『ゆるキャン△』シリーズ「映画館で野外活動〜テストキャンプ上映会〜」
https://youtu.be/_jICbCjLHHw
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi