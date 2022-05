「あの人の投稿は面白いから、ついふぁぼっちゃうんだよね」など、「ふぁぼ」はSNSのTwitter(ツイッター)でよく使われる言葉です。

この記事では、「ふぁぼ」という言葉の意味や由来、会話での使い方はもちろん、実際にTwitter上での操作方法などを紹介します。「リプライ」「リム」など、一緒に押さえておきたい機能も解説します。

まずは「ふぁぼ」「ファボ」の言葉の意味や由来、会話での使い方などを紹介します。

「ふぁぼ」とは、SNSで「いいね」ボタンを押すことを指すネットスラングです。元々はTwitterで使われていた言葉ですが、FacebookやInstagram(インスタグラム)にも同機能があるため、同じ意味で使われることもあります。

Twitterの「いいね」機能の英語版での機能名は「Likes」です。しかし実は、以前は「Favorites」という機能名でした。「Favorites」を省略して「FAV」と呼ばれていたのが、日本語で「ふぁぼ」といわれるようになった由来です。 この名称変更の際に、「『ふぁぼ』は死語になってしまうのか?」という話題も出ましたが、現在でも「ふぁぼ」という表現はネットスラングとして残っています。

そもそも、Twitterとは何かについても触れておきましょう。TwitterはSNSの一つで、世界中の人に使われています。インターネット上で、不特定多数の人に向けて文章や画像を発信したり、他の人の投稿を閲覧したりできるサービスです。

Twitterの投稿には全角140字(半角280字)の文字数制限があり、短い言葉でやりとりすることが求められることもあり、「ふぁぼ」などのネットスラングが生まれやすくなっているようです。

ここでは日常の会話において、「ふぁぼ」の具体的な使用例を紹介します。

上記の例文のように、「ふぁぼる」「ふぁぼった」など、動作を表す言葉として使うことが多いようです。

前述のように、「ふぁぼ」の語源は英語の名詞「favorite」です。「favorite」には、「大のお気に入り」「特に好きなもの」などの意味があり、下記のように使われます。

・This is my favorite thing.(これは私のお気に入りのものです)

・This park is his favorite place.(この公園は彼の好きな場所です)