山本舞香が、松岡昌宏主演の人気ドラマシリーズ『家政夫のミタゾノ』に参戦！松岡が演じるミタゾノを「姐さん」と慕う、“ヤンキー気質の家政婦・本仮屋素子”という個性的な役柄に挑戦している。松岡や伊野尾慧との共演時のエピソードや、ドラマの見どころ、家事テクまで、盛りだくさんの内容のインタビューをお届けする。
金曜ナイトドラマ『家政夫のミタゾノ』
テレビ朝日系にて毎週金曜23時15分より放送中（一部地域を除く）
（記事＆写真）
📸山本舞香、“アニキ”と慕う松岡昌宏から「お前は俺に似てる」『家政夫のミタゾノ』新加入
https://news.mynavi.jp/article/20220513-yamamotomaika/
（オススメ動画）
🎬山本舞香、思わず親近感が湧いてしまうキャラの裏には…？「自分を“芸能人”と思ってない」
https://youtu.be/Pq0DmlL3Z88
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi