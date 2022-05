動画プラットフォームのTELASA(テラサ)がサービス開始2周年を記念し、テレビ朝日のドラマやバラエティ100作以上を無料で視聴できる「テラサ無料ウィーク!」を2日から8日に実施する。

4月7日にサービス開始2周年を迎えたTELASA。ゴールデンウィークにあわせ、会員登録不要で100作以上のドラマやバラエティが無料視聴できるというお試しキャンペーンを展開する。

ドラマには、中学卒業から14年ぶりに開催された同窓会をきっかけに起こる同級生“連続不審死”事件を軸にした波瑠主演のラブサスペンス『愛しい嘘~優しい闇~』、山本舞香主演の“ディスきゅん”オフィスラブコメ『ドラマSP デキないふたり ~ディスきゅん編~』という今年放送されたばかりの新作も。TELASA発の作品群からは、結木滉星・稲葉友・奥野壮・磯村勇斗・瀬戸利樹ら、テレビ朝日特撮枠を経験した若手俳優が理想の主夫に扮するハートフルラブコメ『主夫メゾン』や、高橋文哉と鈴木仁がW主演を務める密室グロきゅんラブストーリー『僕らが殺した、最愛のキミ』を公開。現在連ドラ第2弾を放送中の『妖怪シェアハウス』からは2020年にTELASAで独占配信した『【番外編】妖・怪談』も見ることができる。

また、豪華俳優&クリエイター陣の妙技が堪能できる過去ドラマ集として、脚本・宮藤官九郎、主演・神木隆之介という強力タッグが送るシュール&シリアスな異色ホームドラマ『11人もいる!』、田中圭&吉田鋼太郎&林遣都が社会現象を巻き起こした『おっさんずラブ』の連ドラ第1弾も全話配信する。さらに、イードン・ルイ、アンソン・ロー、ケニー・ウォンら香港の人気スターたちが集結した、シーズン1リメイクの香港版『おっさんずラブ』=『大叔的愛』もあわせて公開する。

懐かしの名作ドラマからは、松本清張作品で米倉涼子が主演を務めた『松本清張 黒革の手帖』、『松本清張 けものみち』、『松本清張・最終章 わるいやつら』に加え、『松本清張没後20年 熱い空気』、『松本清張ドラマSP 疑惑』といったスペシャルドラマも。堀北真希主演『松本清張ドラマスペシャル 霧の旗』、尾野真千子主演『松本清張ドラマスペシャル 坂道の家』、北川景子主演『松本清張 第二夜 黒い樹海』、玉木宏主演『松本清張「鬼畜」』も配信する。そして、2019年にこの世を去った名優・市原悦子さんの代表作『家政婦は見た!』シリーズのデジタルリマスター版から、「エリート家庭の浮気の秘密 みだれて…」も無料で視聴できる。

また、日本におけるタイドラマブームを牽引したBLドラマから、Twitter世界トレンドで1位を獲得した『Bad Buddy Series』、2021アジアコンテンツアワード「BEST LGBTQ+ PROGRAMME MADE IN ASIA」を受賞した『A Tale of Thousand Stars』、同ジャンルの金字塔ともいうべき『SOTUS S The Series』も無料公開。そのほか『BLACKLIST』や『Tonhon Chonlatee』、『Fish Upon the Sky』、『Love Beyond Frontier』など、ラブストーリーからサスペンス、青春ドラマも届ける。

バラエティ番組からは、今年4月から月・火・水の夜に誕生した新エンターテインメントゾーン「スーパーバラバラ大作戦」、月~金曜の深夜帯エンタメゾーン「バラバラ大作戦」から全23番組がラインナップされる。